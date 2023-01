Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Christopher Trimmel

Seine Ecken entscheiden Spiele, seine Geschichte bei Union Berlin ist eine besondere: Christopher Trimmel (35) ist zu Gast in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

2014 wechselte Christopher Trimmel (35) zu einem Mittelklasse-Klub in der 2. Bundesliga. Keine neun Jahre später spielt der Rechtsverteidiger zum zweiten Mal in Folge international und befindet sich erneut in der Spitzengruppe der Bundesliga - ohne den Verein gewechselt zu haben.

An Tabellenplatz drei in der laufenden Saison hat der Kapitän einen maßgeblichen Anteil - wie zuletzt beim 3:1 gegen die TSG Hoffenheim, als zwei seiner gefürchteten Ecken die Partie zu Gunsten der Köpenicker drehten. Über sein Geheimnis der Standardstärke, die enorme Entwicklung mit Union Berlin und seine kürzlich erfolgte Vertragsverlängerung spricht der Österreicher im ausführlichen Interview bei "kicker meets DAZN".

Natürlich thematisieren Alex Schlüter und Benni Zander im Podcast auch die restlichen Spiele des torreichen Bundesliga-Wochenendes. Welche Schlüsse lassen sich aus dem Topspiel zwischen Bayern und Leipzig ziehen? Wie ordnet man die beiden Kantersiege von Wolfsburg und Köln angemessen ein? Und was können die Comebacks von Sebastien Haller und Florian Wirtz bewirken? Die Antworten bei "kicker meets DAZN".

