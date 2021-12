Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Chinedu Ede

Ein letztes Mal meldet sich "kicker meets DAZN" im Jahr 2021. Vor der Winterpause lassen Alex Schlüter und Benni Zander das Fußballjahr Revue passieren und sprechen mit Chinedu Ede über dessen bemerkenswerten Karriereweg.

An der Seite von Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels oder Mesut Özil wurde Chinedu Ede 2009 U-21-Europameister. Es war die vorläufige Krönung eines steinigen, aber steilen Karriereweges, der seinen Anfang in den Fußballkäfigen Berlins genommen hat.

Ede, der für Hertha BSC, den MSV Duisburg, Union Berlin, Mainz 05 und den 1. FC Kaiserslautern insgesamt 28 Bundesliga- und 109 Zweitliga-Spiele absolvierte, ist einer der Protagonisten der neuen DAZN-Doku "Berlin Underground". In der Reihe wird die "Goldene Generation" der Käfig-Kicker aus der Hauptstadt porträtiert, die es in den Nuller-Jahren aus teils schwierigen sozialen Umständen bis in die Bundesliga schafften.

Über sein Aufwachsen auf dem rauen Pflaster, sein besonderes Verhältnis zu Kevin-Prince Boateng und seinen Aufstieg zum Profi spricht Ede nun in einem ausführlichen Interview mit Benni Zander und Alex Schlüter in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

Natürlich richten die beiden Moderatoren anlässlich der letzten Folge 2021 aber auch den Blick zurück - auf den 17. Bundesliga-Spieltag, die damit zu Ende gegangene Hinrunde und die Highlights eines ereignisreichen Fußballjahres. Gemeinsam mit kicker-Reporter Matthias Dersch werden sogar ein paar Awards vergeben.

KMD #114 - Chinedu Ede Alles hat ein Ende, sogar kicker meets DAZN. Aber keine Sorge, das gilt natürlich nur für 2021! In der letzten Folge vor dem Jahreswechsel haben sich Alex und Benni einen ganz besonderen Gast eingeladen: Chinedu Ede! Der ehemalige Profi von Hertha BSC, Union und Mainz spricht über seine Jugend in den Berliner Fußballkäfigen, sein großes Vorbild Jay-Jay-Okocha und die Gründe, warum er für das System Profi-Fußball nicht gemacht war. Außerdem gibt's natürlich wie gewohnt eine ausführliche Analyse des 17. Bundesliga-Spieltags. Dafür klingelt kicker-Reporter Matthias Dersch durch, der nicht nur den Status Quo beim BVB erklärt, sondern zusammen mit der KMD-Crew auch noch ein paar Hinrunden-Awards verteilt. Eine Podcast-Folge vollgepackt wie eure Mägen an den Weihnachtstagen! Frohes Fest und einen guten Rutsch, ihr Mäuse!

