Jetzt hören! Die neue Folge "kicker meets DAZN" mit Tim Walter

Was gibt er darauf, wie er in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird? Und was ist ihm als Trainer besonders wichtig? In der neuen Podcast-Folge von "kicker meets DAZN" ist HSV-Coach Tim Walter zu Gast. Seine Ankündigung: Nächstes Jahr spielt seine Mannschaft in der Bundesliga.

Zu Gast bei "kicker meets DAZN": Tim Walter. kicker