Jetzt hören! Die neue Folge "kicker meets DAZN" mit Matthias Dersch

Saisonendspurt - auch bei "kicker meets DAZN! Über das spannende Meisterrennen und alle anderen anstehenden Entscheidungen sprechen Benni und Alex mit einem Stammgast - kicker-Reporter und BVB-Experte Matthias Dersch.

Endlich mal wieder Spannung im Titelrennen bis zum letzten Spieltag! Vor dem Bundesliga-Finale am kommenden Samstag gehen Benni Zander und Alex Schlüter in der neuen Folge "kicker meets DAZN" tief in die Analyse und blicken gemeinsam mit kicker-Reporter und BVB-Experte Matthias Dersch auf die interessantesten Schauplätze der Liga vor dem 34. Spieltag.

Das Trio wagt Prognosen für die Entscheidungen oben wie unten - und besprechen die Frage: Wer holt sich die Schale?

Die Folge ist ab sofort auf kicker.de, der kicker-App und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

KMD #174 (mit Matthias Dersch) Der große KMD-Rundumschlag ist da! Zusammen mit kicker-Reporter Matthias Dersch pflügen Alex und Benni ausführlich durch den 33. Spieltag. Wohlfühlstory Haller! Stadionflucht in München! Ciao Hertha! Stuttgart oder Bochum? Das alles, eine Runde "Litauisch für Anfänger" und noch mehr liefert die neue Folge kicker meets DAZN!

