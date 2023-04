Jetzt hören! Die neue Folge "kicker meets DAZN" mit Giulia Gwinn und Lea Schüller

Werden die Bayern-Frauen deutscher Meister - und die DFB-Elf im August Weltmeister? Und was passiert eigentlich, wenn es bei den Frauen in der Kabine mal kracht? In der neuen Podcast-Folge von "kicker meets DAZN" geben Giulia Gwinn und Lea Schüller Antworten.

Zu Gast bei "kicker meets DAZN": Giulia Gwinn und Lea Schüller. kicker