Jetzt hören! Die neue Folge "kicker meets DAZN" mit Almuth Schult

Bevor sich "kicker meets DAZN" in eine kurze Länderspielpause verabschiedet, sprechen Alex und Benni in der neuen Folge mit Almuth Schult - über Themen, die über den Fußball hinausgehen.

Obwohl sie mittlerweile in den USA spielt, ist Almuth Schult (32) eines der Gesichter des deutschen Frauenfußballs. Die langjährige Nationaltorhüterin spricht in der neuen Folge "kicker meets DAZN" aber nicht nur in ihrer Rolle als Sportlerin, sondern auch in ihrer Rolle als Mutter von Zwillingen - die sich bald noch erweitert: Schult erwartet im Sommer ihr drittes Kind.

Im Podcast klärt Schult über die Vereinbarkeit von Profifußball und Familiengründung auf - und spricht über grundlegende Unterschiede zu ihren männlichen Kollegen. Natürlich ist auch die aktuelle sportliche Situation im deutschen Frauenfußball Thema.

Außerdem analysieren Benni und Alex den vergangenen Bundesliga-Spieltag und das Titelrennen. Ist Borussia Dortmund nach dem 6:1 gegen Köln jetzt neuer Favorit auf die Meisterschaft? Und was war los beim FC Bayern in Leverkusen? Darüber hinaus ist kicker-Reporter Steffen Rohr zu Gast und klärt auf über die Situation bei Hertha BSC und den neuen Investor 777 Partners auf.

KMD #166 - Almuth Schult Vor der Länderspielpause geben Alex Schlüter und Benni Zander in der neuen KMD-Folge noch mal alles. Die 66-fache Nationaltorhüterin Almuth Schult spricht beim ausgiebigen Waldspaziergang über ihren Karriereweg, den Faktor Heimat und die komplizierte Doppelrolle als Profi-Torhüterin und Mutter.

