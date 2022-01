Jetzt hören! Die neue Folge "Icing the kicker" zur Divisional Round

Für Spannung und Spektakel hat der Play-off-Auftakt der NFL am vergangenen Wochenende gesorgt. Die Paarungen in den Divisionals versprechen nun noch hochklassigeren Football. Die neue Podcast-Folge "Icing the kicker" stimmt darauf ein - auf Angstgegner, Highlight-Plays und den Schlüssel zum Favoritensturz.

Noch acht Teams sind übrig im Rennen um den Super Bowl, alle mit spezifischen Stärken und Schwächen. Für welche Teams am Wochenende die Reise in Richtung Los Angeles zu Ende ist und wer in die Conference Championships weiterzieht, wird nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch ein Frage der Matchups.

Auf dem Papier sind die Green Bay Packers Favorit gegen die San Francisco 49ers, doch die haben Aaron Rodgers und Co. mit ihrer Spielweise zuletzt immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Die Defense der Los Angeles Rams könnte derweil zum großen Problem für Tom Brady werden, das Duell zwischen Chiefs und Bills verspricht Spektakel pur - und wer behauptet sich im Underdog-Duell zwischen Titans und Bengals?

In der zweiten Folge des neuen Podcasts analysiert die Crew von "Icing the kicker", worauf es am kommenden Wochenende für die Teams ankommt. Die aus der "Footballerei" bekannten Hosts Alex "Kucze" von Kuczkowski und Christian "Detti" Detterbeck bekommen dafür Unterstützung vom erfolgreichsten deutschen Head Coach Shuan Fatah und von kicker-Redakteur Markus "Grille" Grillenberger.

In Folge 2 des neuen NFL-Podcasts „Icing the kicker" in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei schauen wir auf die Divisional-Games-Duelle in den Play-offs. Vier K.o.-Spiele stehen am kommenden Wochenende auf dem NFL-Programm. Detti, Shuan, Grille und Kucze analysieren jedes Einzelne. Sie blicken auf die wichtigsten Schlüsselduelle sowie die X-Faktoren und geben am Ende jeweils ihren Ergebnistipp ab.

Welches Spiel zum "Nail Biter" des Wochenendes wird, wo die Schlüsselfaktoren in den Duellen lauern und wer sich am Ende eher durchsetzt - jetzt hören bei "Icing the kicker". Der Podcast ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website und auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts.