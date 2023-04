Jetzt hören! Die neue Folge "FE:male view on football" mit Ralf Fährmann

Er ist eines der Gesichter des Schalker Aufschwungs - und mittlerweile des ganzen Vereins: In der neuen Folge von "FE:male view on football" spricht S04-Keeper Ralf Fährmann (34) unter anderem über die Identität der aktuellen Mannschaft - und über Rudi Assauer.

Seit knapp 20 Jahren spielt Ralf Fährmann nun schon - mit diversen Unterbrechungen - für Schalke 04. In der neuen Folge "FE:male view on football" spricht der Keeper darüber, wie es überhaupt dazu kam, dass er sich im Teenager-Alter für S04 entschied, welcher aktuelle Bundesligist damals ebenfalls in der Verlosung war - und was die Zigarre von Rudi Assauer damit zu tun hatte.

Vom Glanz unter dem früheren Manager ist Schalke mittlerweile zwar weit entfernt, zuletzt gelang den Königsblauen aber ein Aufschwung im Abstiegskampf - auch weil Fährmann das Stehaufmännchen gibt, mal wieder vom Ersatzmann zum Stammkeeper im Schalker Tor befördert wurde und diese Berufung mit guten Leistungen untermauert.

Im Podcast verrät Fährmann nun, was Coach Thomas Reis ihm nach seiner Beförderung mit auf den Weg gab, warum die aktuelle Mannschaft "nicht vom Fußballgott geküsst" ist - und warum das trotzdem so gut zu Schalke passt. Selbst das Wort Champions League nimmt der 34-Jährige in den Mund.

FE:male #17 - Ralf Fährmann „Ich habe die ganze Zeit auf meine Chance gehofft!" Ralf Fährmann ist maßgeblich am momentanen Schalker Aufschwung beteiligt und spricht mit uns über sein emotionales Comeback ins königsblaue Tor. Er erklärt uns, warum der Schalker Kasten oft ein hot seat ist und welche wichtige Botschaft der Trainer ihm mit auf den Weg gegeben hat. Ganz offen sprechen wir über seinen manchmal steinigen Karriereweg und der 34-jährige erzählt, wie er mit Enttäuschungen umgeht und warum er sich seine Zeit in der Premier League komplett anders vorgestellt hat. Zudem berichtet Fährmann wie ihn der Geruch von Rudi Assauers Zigarre in die Knappenschmiede brachte und mit welchem Gefühl er damals, als 13-Jähriger, sein Zuhause in Chemnitz verlassen hat. Außerdem verrät er uns, warum die Schalker Mannschaft nicht vom Fußballgott geküsst wurde, welcher ehemalige Starspieler ihn am meisten beeindruckt hat und warum sein Leben abseits des Platzes ganz ruhig ist.

