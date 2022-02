Jetzt hören! Die neue Folge "FE:male view on football" mit Christoph Kramer

In der neuen Folge "FE:male view on football" gibt Christoph Kramer einen Einblick, wie es bei Borussia Mönchengladbach derzeit sportlich läuft - und äußert sich ausführlich über Max Eberl.

Die Borussia aus Mönchengladbach hat in Dortmund eine ordentliche Abreibung bekommen, gut geschlafen hat Christoph Kramer in den Tagen darauf nicht. In der neuen Folge "FE:male view on football" (die vor dem tragischen Tod von U-23-Spieler Jordi Bongard aufgezeichnet wurde) blickt der ehemalige Nationalspieler aber nicht nur auf den vergangenen Spielzeit zurück, sondern erläutert ausführlich, warum es bei den Fohlen in dieser Spielzeit so unrund läuft.

Im ausführlichen Gespräch mit Valeska Homburg und Anna-Sara Lange spricht Kramer außerdem über einen entscheidenden Punkt in seiner Karriere, sein neues Hobby außerhalb vom Fußballplatz und Frauen in mächtigen Positionen im Sport.

FE:male #06 - Christoph Kramer Warum in seinem Wohnzimmer ein weißer Flügel steht und er nach Spielen regelmäßig eine Art Tagebuch schreibt, das verrät uns Christoph Kramer bei unserem Besuch im Trainingszentrum von Borussia Mönchengladbach. Der Weltmeister gewährt uns private Einblicke und erzählt, was er seinen Eltern verboten hat und warum er bisher nur für NRW-Klubs aufgelaufen ist. Wie er den Abschied von Max Eberl erlebt hat und was das für ihn über die Gesellschaft aussagt, diskutieren wir ebenfalls intensiv mit dem TV-Experten. Außerdem erklärt Kramer, welches Ereignis ein Wendepunkt in seiner Karriere war und warum er findet, dass Frauen als 4. Offizielle eingesetzt werden sollten. Charmant, witzig, schonungslos offen!

