Jetzt hören! Die neue Folge "FE:male view on football" mit Andreas Luthe

Überraschung zum Start ins neue Jahr: Anna-Sara Lange und Valeska Homburg präsentieren eine Sonderfolge "FE:male view on football" und sprechen dafür mit Union-Keeper Andreas Luthe über seinen außergewöhnlichen Weg zum Profi, sein gesellschaftliches Engagement - und über Hilfe von Almuth Schult.

Andreas Luthe ist einer, der weit über den Fußball hinausdenkt: Der Torwart von Union Berlin organisiert soziale Projekte, hat eine eigene Stiftung gegründet und hatte sich eigentlich schon dem Studium verschrieben, als es doch noch mit dem Profifußball klappte.

In der neuen Folge "FE:male view on football" erklärt Luthe nun im ausführlichen Gespräch, wie er aus dem Hörsaal in die Bundesliga gelangte, warum Almuth Schult ihn bei einer Gelegenheit "gerettet" hat - und er nennt eine klare Tendenz, was seinen auslaufenden Vertrag bei Union Berlin betrifft.

FE:male #04 - Andreas Luthe Eigentlich hatte er schon den akademischen Weg eingeschlagen, dann ist er plötzlich, durch einen Zufall, doch noch Profi geworden. Im Stadion an der Alten Försterei erzählt uns Andreas Luthe seine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte, die nun bei Union Berlin weitere Kapitel schreibt. Der Torhüter erklärt, warum die diverse Mannschaft der Köpenicker so gut funktioniert und welche Rolle die Persönlichkeit jedes Einzelnen, zum Beispiel die von Max Kruse, dabei spielt. Darüber hinaus verrät er uns interessante Details zu seinem auslaufenden Vertrag. Andreas Luthe ist es aber auch wichtig, sich abseits des Platzes gesellschaftlich zu engagieren: Reflektiert und meinungsstark spricht er über seinen Auftrag bei der Taskforce Profifußball und die Arbeit für seine Stiftung "In safe hands e.V.". Zudem diskutiert er mit uns darüber, ob eine Frau Trainerin eines Bundesligisten werden könnte und erklärt, warum er die Trainingslager einiger Profivereine in dieser Winterpause kritisch sieht. FE:male #03 - Christian Günter 17.12.2021 FE:male #02 - Martina Voss-Tecklenburg 26.11.2021 FE:male # 01 - Bo Svensson 05.11.2021 FE:male view on football -Teaser 27.10.2021 weitere Podcasts

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker abrufbar sowie alle gängigen Plattformen wie zum Beispiel:

- Spotify - Deezer - Google Podcasts - Podimo - iTunes -