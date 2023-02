Jetzt hören! Die "Icing the kicker"-Awards zur NFL-Saison

Kurz vor dem Super Bowl meldet sich "Icing the kicker" noch einmal mit einer Sonderfolge! Diesmal wagt die Podcast-Crew einen Ausblick auf die NFL Honors - und vergibt ihre eigenen Awards.

Am kommenden Donnerstag geht in Phoenix die alljährliche Gala "NFL Honors" über die Bühne. Grund genug für eine Sonderfolge "Icing the kicker"! Die Crew blickt voraus auf die verschiedenen Kategorien: Wer folgt als MVP auf Aaron Rodgers, der zuletzt zweimal in Folge den Award gewann, wer wird zum besten Defensivspieler der Liga gekürt und wer zum Coach of the year?

Doch das reicht den kicker-Redakteuren Jan und Michael sowie Footballerei-Experte Detti nicht. Im zweiten Teil der Folge vergeben sie ihre eigenen Awards für die nun zu Ende gehende Saison 2022/23 - erdacht und gewählt jeweils von der gesamten Podcast-Redaktion.

So küren Detti, Jan und Michael den unterhaltsamsten Spieler der NFL, die größte Enttäuschung der Saison - und sie vergeben den "Goldenen Brainfart des Jahres". Was es damit auf sich hat, welche Awards am Ende für Patrick Mahomes und Justin Jefferson herausspringen und warum plötzlich Thomas Gottschalk Thema des Podcasts wird: Jetzt hören in der Sonderfolge "Icing the kicker"!

#44: Saisonrückblick mit den „Icing-Honors" Awards, Awards, Awards! Vor dem Super Bowl, der Krönung der Saison, verleiht die Liga im Lauf der kommenden Woche ihre „NFL Honors". Michael, Jan und Detti geben vorab ihre Prognosen ab: Wer wird MVP, wer gewinnt die Rookie-Preise, wer wird Coach des Jahres? Darüber hinaus gibt es die feierliche Premiere der „Icing-Honors"! Die drei Jungs stellen euch die spektakulären Award-Gewinner vor, die in einer internen Abstimmung der Redaktion ermittelt wurden. Macht euch auf etwas gefasst! Die nächste Folge „Icing the kicker" mit den wichtigsten Matchups im Super Bowl gibt es am kommenden Donnerstag.

