Jetzt hören! Die erste Folge "kicker History" mit Thomas Helmer und Guido Buchwald

Die Bundesliga-Saison 1991/92 stellt mit 20 Mannschaften, einem packenden Meisterschaftsdreikampf und einer waschechten Bayern-Krise ein Unikum dar. "kicker History" widmet dieser Spielzeit seine erste Folge - mit Gästen wie Thomas Helmer oder Guido Buchwald.

Matthias Sammer hatte sich beinahe um Kopf und Kragen gemeckert, als er - vom Platz gestellt - bereits frustriert in der Dusche kauerte, wie sich Guido Buchwald noch genau erinnert. Buchwald war es, der den VfB Stuttgart vor inzwischen 30 Jahren schließlich zur Meisterschaft köpfte und damit den Schlusspunkt hinter eine besondere Bundesliga-Saison setzte, die in einem packenden Meisterschaftsdreikampf gipfelte.

Die Moderatoren Jan Philipp Platenius ("Football was my first love") und kicker-Redakteur Niklas Baumgart erklären in der ersten Folge von "kicker History" außerdem, warum Rekordmeister FC Bayern kein Teil dieses Meisterschaftsdreikampfes war - und wie der große FCB sogar Abstiegsangst verspüren musste und am Ende Tabellenzehnter wurde.

Die Highlights der ersten von vier Episoden, die intensiv auf vergangene Bundesliga-Saisons zurückblicken, sind allerdings die amüsanten Anekdoten der damals aktiv beteiligten Gäste.

Heinz Gründel erklärt zähneknirschend, wie Eintracht Frankfurt die sichergeglaubte Meisterschaft quasi schon in der Woche zuvor verspielt hatte, Thomas Helmer gesteht, dass er das "unbeschriebene Blatt" Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund unterschätzte, und Florian Weichert berichtet lebhaft vom von Trainer Uwe Reinders durchlebten Kulturschock bei Ost-Klub Hansa Rostock - und davon, wie er womöglich die Karriere des noch jungen Jörg Pilawa rettete.

Wie Helmer diese Geschichte mit einer durchzechten Turniernacht womöglich noch toppen kann und was Uli Hoeneß als den größten Fehler seiner Karriere bezeichnet: Jetzt hören bei "kicker History".

kicker History - die erste Folge jetzt hier hören:

Der neue kicker-Podcast ist über die Website und die Apps des kicker abrufbar sowie über alle gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Deezer.