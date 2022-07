Jetzt hören! Die dritte Folge "kicker History" mit Klaus Fischer und Erwin Kremers

Meister-Endspiel am letzten Spieltag, ein legendärer Büchsenwurf und frisurbedingte Beschwerdebriefe: In der neuen Folge "kicker History" dreht sich alles um die ereignisreiche Saison 1971/72.

Kaum eine Saison war so reich an Höhe- und Tiefpunkten wie 1971/72 . Und den großen Showdown gab es auch: Das erste Jahr der großen Bayern-Serie gipfelte in einem Endspiel am letzten Spieltag zwischen dem Tabellenführer aus München und Verfolger Schalke 04 - dem ersten Spiel im damals neuen Olympiastadion.

Entsprechend des großen Zweikampfs der Saison stehen die beiden Vereine auch im Fokus der neuen Folge "kicker History" - und Akteure der damaligen Mannschaften erzählen Anekdoten aus der ereignisreichen Zeit: Schalke-Legende Klaus Fischer, drittbester Torschütze der Bundesliga-Geschichte spricht von weißen Hemden im Ruhrgebiet, sein damaliger Teamkollege Erwin Kremers berichtet von der vielleicht besten Mannschaft der Schalker Vereinsgeschichte - und Bayerns Mittelfeldspieler Rainer Zobel erzählt von einem Kanonenofen in der Umkleide.

Doch auch abseits des Meisterschaftskampfs produzierte die Bundesliga 1971/72 zahlreiche Geschichten, die die beiden Moderatoren Jan Philipp "Pini" Platenius ("Football was my first love") und kicker-Redakteur Niklas Baumgart gewohnt kurzweilig einbringen. Die erste spielte sich bereits vor dem Start der Saison ab: Der Bundesliga-Skandal überschattete eine sportlich großartige Spielzeit schon in der Sommerpause. Welche Auswirkungen er auf die Bundesliga hatte und warum die langen Haare der Fußballspieler zu Drohbriefen führten, erzählt Bernd Beyer, Autor des prämierten Buches "71/72: Die Saison der Träumer".

Das vielleicht legendärste Spiel einer deutschen Mannschaft in dieser Saison fand aber nicht in der Bundesliga statt: Borussia Mönchengladbach gewann mit dem "Büchsenwurfspiel" gegen Inter Mailand einen Mythos hinzu - ein Spiel, das sich sogar ein eigenes Buch verdiente: Autor Michael Lessenich ("Der Büchsenwurf vom Bökelberg") klärt über die vielen kuriosen Umstände der Partie auf.

Warum das Büchsenwurf-Spiel im Fernsehen gar nicht gezeigt wurde und wie Sepp Maier schon Anfang der 70er an der deutschen Wiedervereinigung arbeitete: Jetzt hören bei kicker History.

kicker History - die dritte Folge jetzt hier hören:

