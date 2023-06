Jetzt hören! Die Analyse zur Relegation bei "kicker meets DAZN"

Ein letztes Mal vor der Sommerpause gibt es eine frische Folge "kicker meets DAZN" - diesmal mit hautnahen Eindrücken aus Hamburg, Analysen zu beiden Vereinen - und der Elf der Saison.

Einer geht noch! In der letzten KMD-Folge vor der Sommerpause nehmen euch Alex und Benni hautnah mit rein ins Relegationsrückspiel in Hamburg, treffen im Stadion alte Bekannte und fachsimpeln mit den kicker-Reportern Sebastian Wolff und George Moissidis über die Zukunft in Stuttgart und Hamburg.

Außerdem gibt's einen Überblick über die aktuellsten Gerüchte und News, einen Rückblick auf das Pokalfinale und - wie von der Hörerschaft gefordert - die patentierte KMD-Elf der Bundesliga-Saison!

Die Folge ist ab sofort auf kicker.de, der kicker-App und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

KMD #176 Einer geht noch! In der letzten KMD-Folge vor der Sommerpause nehmen euch Alex und Benni hautnah mit rein ins Relegationsrückspiel in Hamburg, treffen im Stadion alte Bekannte und fachsimpeln mit den kicker-Reportern Sebastian Wolff und George Moissidis über die Zukunft in Stuttgart und Hamburg. KMD #175 XXL - Stefan Reinartz + Sascha Bigalke 29.05.2023 KMD #174 (mit Matthias Dersch) 22.05.2023 KMD #173 - Michael Gregoritsch 15.05.2023 KMD #172 - Adi Hütter 08.05.2023 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist verfügbar auf der Website und in den Apps des kicker, auf den Portalen der DAZN Group sowie auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel:

Spotify - Deezer - iTunes - Google Podcasts - Podimo