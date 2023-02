Jetzt hören! Die Analyse zum Super Bowl bei "Icing the kicker"

Patrick Mahomes hat es wieder getan, die Kansas City Chiefs sind nach 1970 und 2020 erneut Super-Bowl-Sieger. Woran das lag, analysiert die Crew von "Icing the kicker" in der neuen Ausgabe.

Nur wenige Minuten nach Spielende klicken die Mikros bei "Icing the kicker": Taufrisch nach Ende eines denkwürdigen Super Bowls meldet sich die Crew mit den ersten Eindrücken und Analysen nach Spielende. Ein Offensivspektakel zwischen den beiden besten Teams der NFL geht am Ende an die Chiefs und Star-Quarterback Patrick Mahomes. Aber warum?

Das Podcast-Team um die Hosts Kucze und Flo, die kicker-Redakteure Grille und Michael, Footballerei-Experte Lenny sowie dem neuen deutschen Bundestrainer Shuan Fatah erörtert die Fehler, die die Eagles den Sieg gekostet haben, diskutiert über die strittige Flagge kurz vor Spielschluss - und kürt einen MVP, der gar kein Spieler ist.

Neben den Erkenntnissen des Spiels und die Auswirkungen, die dieser abermalige Siegeszug der Chiefs auf die Zukunft der NFL haben könnte, wird auch die Halbzeitshow von Sängerin Rihanna thematisiert. Nicht nur hier gehen die Meinungen auseinander.

"Icing" - jeden Donnerstag neu

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint seit Beginn der Regular Season immer wöchentlich. Die neue Ausgabe gibt es dabei stets donnerstags ab Nachmittag - und damit als perfekte Vorbereitung auf das Wochenende in der NFL.

