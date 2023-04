Jetzt hören! Die Analyse zum NFL-Draft bei "Icing the kicker"

Mal wieder kommt alles anders als man denkt: Die erste Runde des NFL-Drafts hat einige Überraschungen hervorgebracht - und damit reichlich Gesprächsstoff für die Analyse bei "Icing the kicker".

Ausnahmsweise einen Tag später erscheint "Icing the kicker" - allerdings aus gutem Grund: Direkt nach Ende der ersten Runde des NFL-Drafts in Kansas City schaltet sich die Crew zusammen, um die zahlreichen unerwarteten Wendungen der Nacht zu diskutieren. Für Host Kucze und Experte Max geht es sogar direkt vom RTL-Studio, wo sie als TV-Kommentatoren fungierten, vor das Podcast-Mikrofon.

Gemeinsam mit Footballerei-Mann Daniel und kicker-Redakteur Michael werden die drängendsten Fragen der Nacht beantwortet: Was steckt hinter dem spektakulären Trade der Houston Texans? Wie konnte es passieren, dass Will Levis gar nicht ausgewählt wird? Und wie gut ist die Eagles-Defense mit zwei neuen Top-Prospects?

Natürlich geht es neben Verlierer Levis auch um die drei Teams, die seit Donnerstagnacht einen neuen Quarterback haben. Bryce Young in Carolina, C.J. Stroud in Houston oder Anthony Richardson in Indianapolis - wo könnte es passen? "Icing the kicker" hat die Antwort.

#52: Alles zur ersten Runde des Drafts Die erste Runde des diesjährigen Drafts ist vorbei und Kucze, Max, Daniel und Michael lassen die Picks Revue passieren. Wer ging früher vom Board als erwartet? Welches Team konnte den größten Steal landen und wer hat deutlich überbezahlt? Die ersten Eindrücke und Einschätzungen der vier hört ihr hier. Viel Spaß!

