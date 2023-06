Jetzt hören! Der "Icing the kicker"-Rookie-Radar für die Offense!

Die Minicamps in der NFL sind in vollem Gange - und die Draft-Picks präsentieren sich in ihren Teams. Auf welche Rookies man in der kommenden Saison besonders achten sollte? Die neue Folge "Icing the kicker" verrät's.

Sollen ihren Teams direkt weiterhelfen: Jahmyr Gibbs, Jaxon Smith-Njigba und Dalton Kincaid (v.li.). IMAGO/USA TODAY Network