Jetzt hören! Der "Icing the kicker"-Rookie-Radar für die Defense

Der Rookie-Radar bei "Icing the kicker" läuft weiterhin auf vollen Touren. In der neuen Folge stellt die Crew die Spieler vor, deren Ankunft in der Liga für ordentlich Chaos in gegnerischen Offensivreihen sorgen könnte.

Nachdem Kucze, Detti und Michael in der vergangenen Folge die Top-Rookies in der Offense vorgestellt haben, wendet sich die Crew von "Icing the kicker" in der neuen Folge der anderen Seite des Balles zu. Denn: Häufig sind es in der NFL gerade die Defensivspieler, die - wie im Vorjahr etwa Jets-Cornerback "Sauce" Gardner - wenig Anlaufzeit benötigen und schon als Rookies zu den besten Spielern der Liga gehören.

Wie in der Vorwoche präsentiert die Crew eine Auswahl von Spielern, die sowohl die Zuhörer als auch die Offensive Coordinators der gegnerischen Teams dringend auf dem Schirm haben sollten.

Mit dabei: ein Linebacker, der an die 70er erinnert, ein Cornerback, der ein historisches Gewicht auf die Waage bringt - und ein Pass Rusher, der über Autos springt. Außerdem präsentieren Detti und Michael wieder jeweils einen möglichen Überraschungsspieler, der bislang unter dem Radar fliegt.

#57: Unser Rookie-Radar (Defense) Wer O sagt, muss auch D sagen! Nachdem Kucze, Detti und Michael in der letzten Ausgabe von „Icing the kicker“ über ihre Lieblings-Rookies in der Offense gesprochen haben, sind heute die aussichtsreichsten jungen Defensiv-Spieler der NFL an der Reihe. Welche Prospects haben die größten Chancen, gleich im ersten Jahr ihrer Karriere durchzustarten? Welche Kandidaten fliegen unter dem Radar und könnten überraschen? Hört rein! Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ gibt es am 20. Juli - dann beginnen die Division Previews 2023. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #56: Unser Rookie-Radar (Offense) 22.06.2023 #55: Die jungen Quarterbacks der NFL - hopp oder top? 08.06.2023 #54: Rodgers, Russell, Lamar & Co - welcher Quarterback startet nochmal richtig durch? 25.05.2023 # 53: Diese Teams sind die Gewinner der Offseason! 11.05.2023 weitere Podcasts

Ab der nächsten Folge "Icing the kicker" am 20. Juli geht es in die Division-Previews. Zuhörer-Fragen zu bestimmten Teams nimmt die Podcast-Redaktion außerdem gerne entgegen - etwa über Social Media bei den offiziellen Kanälen des kicker und der Footballerei.

In der Offseason alle zwei Wochen eine neue Folge

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint in der Offseason im zweiwöchentlichen Rhythmus - wie gewohnt am Donnerstag. Auf den wöchentlichen Rhythmus mit jeweils einer neuen Ausgabe pro Spieltag wird zu Beginn der Regular Season im September zurückgekehrt.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Über Feedback, Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns. Schreibt an info@kicker.de oder kontaktiert uns auf unseren Social-Kanälen.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.