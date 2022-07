Jetzt hören! Das EM-Spezial von "FE:male view on football" zur K.-o.-Runde

Pünktlich zur K.-o.-Runde der Europameisterschaft meldet sich "FE:male view on football" mit einem weiteren EM-Spezial - und diskutiert unter anderem die Aussichten des DFB-Teams. Zu Gast ist eine, die weiß, wie man Europameisterin wird.

FE:male view on football - ein kicker-Podcast mit Turid Knaak und Anna-Sara Lange. kicker

Die Vorrunde der Frauen-EM ist vorüber und das deutsche Team wusste bislang durchaus zu überzeugen. Drei Siege aus drei Spielen in einer schweren Gruppe, damit hatten nicht viele gerechnet. Kurz vor dem Start in die K.-o.-Runde mit dem Viertelfinale gegen Österreich (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) sprechen Anna-Sara Lange und Turid Knaak bei "FE:male view on football" über die bisherigen Spiele des DFB-Teams und die Erfolgsaussichten.

Dafür holen sich die beiden Moderatorinnen eine Frau ins Boot, die genau weiß, wie man den Titel bei der EM holt. Josephine Henning, Europameisterin von 2013 und aktuell ZDF-Expertin, spricht über die mentale Komponente innerhalb des deutschen Teams - und warum eine bestimmte Niederlage im Vorfeld wertvoll war.

Außerdem ist kicker-Reporter Paul Bartmuß zu Gast im Podcast. Er verfolgt die Europameisterschaft vor Ort in England, berichtet von seinen Eindrücken beim Turnier - und gibt seine Einschätzungen zu den bevorstehenden Viertelfinals ab. Wen er in der Favoritenrolle sieht? Jetzt hören bei "FE:male view on football".

