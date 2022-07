Jetzt hören! Das EM-Spezial von "FE:male view on football" mit Sara Doorsoun

Pünktlich zum Start der Europameisterschaft meldet sich "FE:male view on football" zurück - mit einer Ex-Nationalspielerin als neuer Moderatorin und einer aktuellen Nationalspielerin zu Gast.

FE:male view on football - ein kicker-Podcast mit Turid Knaak und Anna-Sara Lange. kicker

Nur kurz hat "FE:male view on football" Sommerpause gemacht, am Tag des Eröffnungsspiels der Europameisterschaft kehrt der Podcast mit einer Spezialfolge zurück - und mit einer neuen Moderatorin. Die ehemalige Nationalspielerin Turid Knaak hat für Valeska Homburg übernommen - und gibt bei ihrem ersten Einsatz nicht nur eigene Einblicke in das Innenleben des DFB-Teams, sondern interviewt auch direkt eine ehemalige Teamkollegin.

Zu Gast ist wenige Tage vor dem ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark (Freitag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) Verteidigerin Sara Doorsoun, die über den hohen Erfolgsdruck, die geänderten Umstände im Teamhotel und ihre Rolle als "Animateurin" spricht.

Außerdem holen Turid Knaak und Anna-Sara Lange die Einschätzung von kicker-Reporter Gunnar Meggers ein, der das deutsche Team bei der Europameisterschaft mit seiner Berichterstattung begleitet. Wie er die Chancen der DFB-Elf sieht? Jetzt hören bei "FE:male view on football".

