Jetzt hören! Alles zum Saisonfinale bei "kicker meets DAZN"

Was für ein letzter Bundesliga-Spieltag! In der neuen Folge "kicker meets DAZN" sprechen Alex Schlüter und Benni Zander ausführlich über das Herzschlagfinale - und besprechen mit zwei Taktik-Experten die Trends der Saison.

Noch ganz geflasht vom Bundesliga-Wochenende - und den Geschehnissen in 2. und 3. Liga - greifen Alex Schlüter und Benni Zander zu den Mikrofonen und analysieren das Herzschlagfinale, das Fußball-Deutschland in Atem hielt. Warum hat es für Borussia Dortmund wieder nicht gereicht? Was passiert bei Schalke 04 nach dem Abstieg? Und was war da eigentlich los beim FC Bayern München?

Für die letzte Frage haben sich die beiden Hosts fachkundige Unterstützung eingeladen: kicker-Reporter und Bayern-Insider Georg Holzner erklärt, wie die Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic über die Bühne ging, wer der neue CEO Thomas Dreesen eigentlich ist - und wie die sportliche Zukunft an der Säbener Straße aussehen könnte.

Darüber hinaus holen Alex und Benni die Taktiktafel raus und schauen auf die taktische Entwicklung des Fußballs in der Bundesliga. Zusätzliche Expertise erhalten sie dabei vom ehemaligen Nationalspieler Stefan Reinartz, Mitentwickler des sogenannten "Packings" sowie dem langjährigen Zweit- und Drittligaspieler und heutigen DAZN-Experten Sascha Bigalke. Außerdem kürt das Quartett die Bundesliga-Saison-Awards.

Die Folge ist ab sofort auf kicker.de, der kicker-App und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

