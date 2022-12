Jetzt hören! Alles zum DFB-Aus bei "kicker meets DAZN"

Schon wieder ereilt das DFB-Team ein frühes Aus bei einer Weltmeisterschaft. Wie konnte das passieren? Wie geht es weiter? "kicker meets DAZN" liefert Antworten.

Es ist wieder passiert! Die deutsche Nationalmannschaft fliegt bei der zweiten Weltmeisterschaft in Folge in der Gruppenphase raus. Alex Schlüter und Benni Zander versuchen in der neuen Folge "kicker meets DAZN", diesen Schock zu verarbeiten - und erhalten dabei Unterstützung von gleich zwei Gästen.

kicker-Chefreporter Oliver Hartmann, bei allen deutschen WM-Spielen im Stadion, meldet sich aus Katar, um über grundsätzlich notwendige Veränderungen beim DFB und die größten Probleme der Flick-Elf bei dieser WM zu sprechen. Außerdem schaut Schiedsrichter Patrick Ittrich vorbei, um das zweite Tor der Japaner beim für Deutschland verhängnisvollen Sieg gegen Spanien zu beleuchten. War der Ball nun im Aus oder nicht?

Der letztlich wertlose Sieg der deutschen Elf gegen Costa Rica wird im Podcast natürlich ebenfalls ausführlich analysiert. Darüber hinaus wird es zu später Stunde noch tiefgründig: Benni und Alex philosophieren über die Zukunft des deutschen Fußballs.

KMD - WM-Spezial #3 Es ist wieder passiert! Die deutsche Nationalmannschaft fliegt bei der zweiten Weltmeisterschaft in Folge in der Vorrunde raus! Diesen Schock versuchen Alex und Benni gemeinsam mit euch und gleich zwei Gästen zu verarbeiten. Oliver Hartmann meldet sich aus Katar, um über grundsätzlich notwendige Veränderungen beim DFB und die größten Probleme der Flick-Elf bei dieser WM zu sprechen. Außerdem schaut Schiri Patrick Ittrich vorbei, um das zweite Tor der Japaner - war der Ball nun im Aus oder nicht? - aus Schiedsrichter-Sicht zu beleuchten. Und rings herum analysieren eure beiden Lieblings-Podcaster diesen Sieg ohne Wert gegen Costa Rica und philosophieren über die Zukunft des deutschen Fußballs. Diese KMD-Folge wird unter anderem präsentiert von der neuen Adidas-Kampagne "Family Reunion"! Mehr Infos findet ihr unter www.adidas.de/fussball! KMD - WM-Spezial #2 28.11.2022 KMD - WM-Spezial #1 23.11.2022 KMD #148 - Lutz Michael Fröhlich 14.11.2022 KMD #147 10.11.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie über alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar, darunter Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podimo.