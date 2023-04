"Jetzt haben sie die Quittung bekommen": Verl zeigt's auch den Experten

Verl spielt nach dem Sieg gegen den BVB II auch im kommenden Jahr 3. Liga. Nach dem frühzeitigen Klassenerhalt feierte der Sportclub in extra für den Erfolg produzierten T-Shirts, die nicht mit Seitenhieben gegen die Presse sparten. Coach Michel Kniat hob derweil den Daumen für einen feuchtfröhlichen Abend.

Bereits fünf Spieltage vor dem Saisonende ist der Sportclub Verl rechnerisch gesichert. Mit dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund wurden die letzten notwendigen Punkte für den Klassenerhalt eingefahren. Weil der Verein im dritten Drittligajahr immer noch von vielen unterschätzt wurde, war die Genugtuung nach Anpfiff riesig. "Wir sind sehr erleichtert, dass wir es dieses Jahr geschafft haben", sagte Coach Michel Kniat nach Schlusspfiff bei "MagentaSport".

Kniat freute sich besonders aufgrund der Tatsache, dass man nicht wie in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag bangen musste. "Wenn man am letzten Spieltag noch am zittern ist, dann hat man irgendwann ein bisschen Durchfall. Man schläft nicht gut", offenbarte Kniat.

Jetzt haben sie die Quittung bekommen. Maximilan Wolfram über die kritischen Experten

Der Sportclub spielt eine tolle Saison - besonders in der Rückrunde schaut die Liga mit Anerkennung nach Ostwestfalen. In der Rückrundentabelle steht Verl zurzeit auf dem fünften Rang. Als Underdog weiß der SC mit ansehnlichem Kurzpassspiel auch fußballerisch zu gefallen.

Den nötigen Schub erhielt die Kniat-Elf dabei von den kritischen Experten. "Wir haben örtliche Zeitungsartikel und Berichte gelesen", fing Torschütze Maximilian Wolfram mit der Geschichte an. Dort hieß es "dass wir mit Abstand absteigen müssen". "Dass wir trotzdem Fußball spielen können, haben sie anscheinend nicht gewusst. Jetzt haben sie die Quittung bekommen", wollte sich Verls Topscorer eine Stichelei gegen die Expertennicht verkneifen.

T-Shirts mit "Gruß an die Experten"

Wie sich nach Schlusspfiff auf dem Feld herausstellte, beschäftigte die Stichelei nicht nur Wolfram. Die Medienabteilung produzierte für den Fall des gesicherten Klassenerhalts sogar T-Shirts. Auch auf diesen sparte der Sportclub nicht mit Seitenhieben gegen die schreibende Zunft.

Auf den ersten Blick ließ sich auf der Brust lediglich der Satz "Verlängerung fix! Direkt verliebt … in Liga drei" erkennen. Bei genauerem Hinsehen fanden sich nahe des Hüftbereiches die an die Experten gerichteten Worte wieder. "Gruß an die Experten", hieß es dort.

Zeitungsartikel in der Kabine als Ansporn

Trainer Kniat wollte sich darauf angesprochen zunächst nicht aus der Reserve locken lassen. "Ich habe keine Ahnung. Die Shirts sind auf jeden Fall nicht von mir bedruckt worden, das macht die Medienabteilung."

Nach erneuter Nachfrage des Reporters verriet der 37-Jährige dann doch, was es mit den Worten auf sich hatte. "Wir hatten ein paar Sachen bei uns in der Kabine hängen gehabt. Das wir mit fast den meisten Stimmen Abstiegsfavorit Nummer eins sind. Das ist natürlich ein kleiner Ansporn."

Uneinigkeit zwischen Spieler und Coach

Bei der Frage, ob die pure Genugtuung noch in Feierlichkeiten münden werden, herrschte hingegen noch Uneinigkeit. "Ventile auf und Vollgas", posaunte Coach Kniat. Ein wenig vernünftiger wirkte Spieler Wolfram. "Ich hoffe auf ein bis zwei Bier. Wir haben eine kurze Woche, am Samstag geht's schon wieder weiter in Ingolstadt. Morgen ist Training, also heute etwas ruhiger." Als ihm die Worte des Trainers übermittelt wurden, schwenkte er dann doch um. "Dann vielleicht, drei, vier Bier."