Jetzt geht es schnell: Dann soll die Entscheidung im Fall Nikola Portner fallen

Wegen mutmaßlichen Dopings darf Nikola Portner seit Wochen nicht am Training oder Spielbetrieb des SC Magdeburg teilnehmen. Nach Informationen von handball-world kann es nun schnell zu einer Entscheidung kommen. Die wichtigste Frage: Wird der Torhüter gesperrt?

» Update zum Fall Nikola Portner - HBL-Präsidium hebt Suspendierung auf und sieht von Sperre ab

Wird er gesperrt, oder nicht? Seit Wochen wartet Nikola Portner auf eine Entscheidung über seine Zukunft. Wegen mutmaßlichen Dopings darf der Torwart des SC Magdeburg seit Anfang April nicht mehr für den Deutschen Meister spielen oder am Training teilnehmen. Nun könnte es aber schnell Klarheit geben.

Nach Informationen von handball-world dürfte noch am heutigen Mittwoch (26. Juni) oder spätestens am Donnerstag eine Entscheidung in der Sache verkündet werden. "Ich gehe davon aus, dass das zeitnah passieren wird", sagt Bundesliga-Boss Frank Bohmann auf Anfrage.

Positiv auf Crystal Meth getestet worden

Seit dem 30. Mai liegt bei der HBL eine Stellungnahme von Portner und seinen Anwälten. In dieser versucht der 30-Jährige unter anderem zu erklären, wie er in Kontakt mit Methamphetamin gekommen sein könnte. Zur Erinnerung: Der Schweizer war positiv auf Crystal Meth worden. Eine wissentliche Einnahme von Doping-Mitteln hat er aber bestritten.

Seitdem wertete die Liga um Bohmann und Justiziar Andreas Thiel die Erklärungen von Portner und seinen Anwälten aus. Das sogenannte Ergebnismanagement-Verfahren steht aber nun vor dem Abschluss. "Das Verfahren endet mit der Einstellung oder einem Sanktionsverfahren", erklärt der ehemalige Weltklasse-Torhüter Thiel zuletzt gegenüber der Bild. Heißt: Portner wird vermutlich entweder für einige Zeit gesperrt oder von den Vorwürfen freigesprochen.

Derzeit befindet sich die HBL noch im Austausch mit Portners Anwälten, ehe die Entscheidung dann zeitnah verkündet wird. Anschließend könnte die Portner-Seite oder die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) laut Bohmann noch Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof einlegen, sollte man mit der Entscheidung nicht einverstanden sein.