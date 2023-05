"Jetzt geht es erst wirklich los": Altmaier steht im Viertelfinale von Madrid

Durch einen glatten Zweisatzerfolg über Jaume Munar hat Daniel Altmaier das Viertelfinale beim Masters in Madrid erreicht - und konnte sein Glück kaum fassen.

Schon in der Runde der letzten Acht: Daniel Altmaier in Madrid. Getty Images

Den Namen Daniel Altmaier hätte man in der Runde der letzten Acht beim Top-Event in Madrid wohl kaum erwartet. Doch der 24-jährige Kempener hat den Sprung in den elitären Kreis tatsächlich geschafft. Und zwar aus Gründen mit letztlich eher wenig Mühe. Der Deutsche gewann am Dienstag zur Mittagszeit gegen den angeschlagenen Spanier Jaume Munar im Achtelfinale mit 6:3, 6:0.

"Ich war ja eigentlich schon raus"

In der Runde der letzten Acht trifft Altmaier auf den Kroaten Borna Coric oder Munars Landsmann Alejandro Davidovich Fokina. Altmaier, der 2020 bei den French Open das Achtelfinale erreicht hatte, war zuvor bei den Turnieren der höchsten ATP-Kategorie auf der Tour nicht über eine Zweitrunden-Teilnahme hinausgekommen.

"Unglaublich, jetzt im Viertelfinale zu sein. Ich war ja eigentlich schon raus aus dem Turnier", sagte Altmaier bei "Sky": "Jetzt geht es erst wirklich los."

Als "Lucky Loser" im Hauptfeld

In Madrid war er erst kurzfristig als sogenannter "Lucky Loser" ins Hauptfeld gerückt und sorgt nun immer stärker für Aufsehen. Gegen Munar legte er einen konzentrierten Start hin, ehe sein Gegner mit Rückenproblemen nicht mehr gegenhalten konnte.

Jan-Lennard Struff (Warstein) und die deutsche Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg) wollen noch am Dienstag nachziehen. Der formstarke Struff trifft auf den Argentinier Pedro Cachin, Zverev nimmt es in einer Neuauflage des Vorjahresfinals mit dem Weltranglistenzweiten und Vorjahresgewinner Carlos Alcaraz auf.