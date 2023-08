Jetzt gegen Medvedev: Zverev erreicht Achtelfinale von Cincinnati

Alexander Zverev hat sein Zweitrundenmatch gegen den Japaner Yoshihito Nishioka gewonnen und zieht damit ins Achtelfinale des ATP-Turniers von Cincinnati ein. Verärgert zeigte sich der 26-Jährige über laute Musik auf dem Nebenplatz.

Mühte sich in Cincinnati ins Achtelfinale: Alexander Zverev. Getty Images

Alexander Zverev, 2021 Turniersieger in Cincinnati, bezwang am Mittwoch den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:5, 6:4. Dabei präsentierte sich der 26-jährige Hamburger zunächst souverän, breakte früh im ersten Satz und war bei eigenem Aufschlag sicher.

Doch gegen Ende des ersten Durchgangs beschwerte sich Zverev mehrfach bei den Offiziellen über laute Musik aus den Boxen des Nebenplatzes. "Wir spielen bei einem der wichtigsten Turniere des Jahres. Warum kann man es nicht einfach ausschalten?", zeigte sich der Hamburger verärgert. Danach verlor er prompt den Faden, kassierte seinerseits ein Break und musste um den Satzgewinn kämpfen, was ihm mit einigen Mühen am Ende gelang.

Auch im zweiten Satz hatte der Weltranglisten-17. seine Probleme mit den frechen Schlägen des Japaners, der sich besonders bei eigenem Aufschlag stark präsentierte. Nach einem Break ging Zverev jedoch mit 5:4 in Führung und servierte danach resolut zum Matchgewinn. Trotz einer unbeständigen Leistung - zehn Assen standen sechs Doppelfehler gegenüber - feierte der Hamburger nach knapp zwei Stunden dennoch den verdienten Sieg.

Jetzt wartet Medvedev

In der Runde der letzten 16 des Vorbereitungsturniers auf die US Open wartet auf den 26-Jährigen nun eine knifflige Aufgabe: Er trifft auf den starken Daniil Medvedev, der im Aufeinandertreffen mit Lorenzo Musetti keinerlei Probleme hatte (6:3, 6:2).

Gegen den Russen hat Zverev in diesem Jahr noch keine guten Erfahrungen gemacht; bei drei Aufeinandertreffen ging er in dieser Spielzeit als Verlierer vom Platz. Dabei lieferten sich die beiden auch ein Verbalduell: Nach einer Partie in Monte-Carlo im April bezeichnete Zverev den US-Open-Champion als "einen der unfairsten Spieler, die wir auf der Welt haben."