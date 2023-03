Jetzt droht auch Silas auszufallen

Dass die Einsatzchance des seit Wochen verletzt fehlenden Serhou Guirassy sehr klein sein würde, war klar. Doch jetzt droht den Stuttgartern auch noch dessen Stellvertreter im Sturmzentrum, Silas, für die Partie bei Union Berlin auszufallen.

Der Kongolese kehrte mit muskulären Problemen von seiner Länderspielreise zurück. Im ersten Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup gegen Mauretanien (3:1) war der Stuttgarter Angreifer in der 62. Minute eingewechselt und mit seinem Länderspieldebüt beschenkt worden. Im Rückspiel fehlte Silas im Kader, was die Schwaben alarmierte, die sich um eine frühzeitige Rückkehr des 24-Jährigen bemühten. "Es war etwas verzwickt", erzählt Bruno Labbadia, "weil der Verband einen sehr späten Rückflug geplant hatte. Das war ein harter Kampf." Die eigentlich für Freitag terminierte Rückkehr des Stürmers wurde schließlich um einen Tag vorgezogen. Allerdings nicht ohne Handicap, wie der Trainer erklärt. "Silas war gefühlt 24 Stunden unterwegs", so der Cheftrainer, der sich heute noch ein genaueres Bild über die Schwere der Probleme und die körperliche Verfassung seines Spielers insgesamt machen möchte. "Bei ihm gibt es das einzige Fragezeichen. Bei allen anderen Nationalspielern müssen wir sehen, dass sie komplett regenerieren wegen der anstehenden englischen Woche."

Regeneration statt Training

Konstantinos Mavropanos, Joshua Vagnoman, Borna Sosa sowie Wataru Endo und Hiroki Ito, die erst gestern Nacht in Stuttgart eintrafen, sollten rechtzeitig wieder auf dem Damm sein, um für die Partien bei Union Berlin (am Samstag), im Pokal beim 1. FC Nürnberg (Mittwoch) und beim VfL Bochum (Sonntag) einsatzbereit zu sein. Während die anderen drei bereits gestern ihre Regenerationsphase eingeläutet haben, werden die beiden Japaner erst heute damit beginnen. "Wir verzichten auf das Training heute und machen eine Regenerationseinheit daraus. Mehr wegen der Reisestrapazen als wegen ihrer Einsätze", so Labbadia, dessen Skepsis sich aufgrund der Erfahrungen mit den beiden Musterprofis in Grenzen halten dürfte.

Große Zweifel hat der 57-Jährige dagegen bei Guirassy. "Stand heute gehe ich nicht davon aus, dass Serhou spielen kann. Er hat bisher noch nicht mit der Mannschaft trainiert, wie es sein müsste. Er hat noch überhaupt kein normales Mannschaftstraining absolviert", erklärt Labbadia, der den Mann aus Guinea zwar in den beiden vergangenen Tagen im Training hatte. Allerdings in abgespeckter Form. Guirassy machte das Aufwärmen und Passübungen mit, durfte auch beim Trainingsspielchen mitmischen. Allerdings als freier Mann für beide Mannschaften und von den körperlichen Attacken der Gegenspieler verschont. "Er hat noch kein Gefühl für die Räume, hat noch keine Zweikämpfe bestritten", sagt sein Coach.

Labbadia wartet auf ein Signal von Guirassy

Der Impuls müsse sowieso vom Spieler kommen, der wegen eines Anrisses im Adduktorenbereich seit Wochen fehlte. "So bitter das für uns ist: Wir können es nicht erzwingen. Im Training waren ein paar Sachen dabei, die er sich nicht zugetraut hat", verrät Labbadia, der auf ein Signal vom Profi wartet. "Sonst macht es keinen Sinn. Wenn kein Wunder geschieht, dann gehe ich davon aus, dass er nicht mitfährt."