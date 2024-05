Jetzt doch: SV Union Halle-Neustadt trennt sich von Trainer

Der Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Till Wiechers. Der Sportdirektor der "Wildcats" übernimmt bis Saisonende und geht dann.

"Das Präsidium des SV Union Halle-Neustadt hat am Freitagmittag Trainer Till Wiechers von seinen Aufgaben als Cheftrainer der Bundesligamannschaft entbunden", teilte der Verein am heutigen Freitag (10. Mai) mit. Die Trennung kommt zu einem sehr späten Zeitpunkt: Ein Tag vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. "Es droht, dass die Vereinsziele der 1. Mannschaft nicht erreicht werden und wir wollen daher jetzt die Reißleine ziehen", so Präsident Dr. Bodo Meerheim.

Noch Ende April hatte Meerheim dem Trainer das Vertrauen ausgesprochen."Nach jetzigem Stand würden wir mit Till (Wiechers, Anm. d. Red.) auch in die zweite Liga gehen", so der Präsident damals (wir berichteten). Vor einer Woche hatte der Abgang Helena Mikkelsens für Aufsehen gesorgt. Die Rückraumspielerin begründete ihren Wechsel damit, dass es zwischen Wiechers und ihr "unüberbrückbare Differenzen" gebe.

Wiechers kam erst im vergangenen Sommer

Till Wiechers ist erst zur Saison 2023/2024 zum SV Union Halle-Neustadt gewechselt. Für ihn war es die erste Station im Frauenhandball. Zuvor trainierte er die Männer-Zweitligamannschaft des HC Empor Rostock. Die Wildcats belegen aktuell den 11. Tabellenplatz und haben nur einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Die letzten zehn Spiele hat das Team aus Sachsen-Anhalt alle verloren.

Himborn übernimmt bis Saisonende - und geht danach

Bis zum Saisonende wird die Mannschaft Sportdirektor Jan-Henning Himborn übernehmen. Für den Norddeutschen ist es bereits das dritte Mal, indem er versuchen wird, den Klassenerhalt mit den Wildcats noch zu schaffen. Im Sommer wird er den Verein dann verlassen: Himborn wechselt zur HSG Blomberg-Lippe.

Bis dahin hat er aber eine schwere Aufgabe vor sich: Den Klassenerhalt mit den Wildcats sichern. Zum Auftakt gastiert am morgigen Samstagabend (11. Mai) um 19 Uhr in der SWH.arena Borussia Dortmund zum vorletzten Heimspiel der Saalestädterinnen. Für den neuen Trainer wird dieses Spiel kein leichter Einstand, denn immerhin kommt der Tabellenzweite zu den Wildcats.