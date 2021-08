Jetzt die neue KMD-Folge mit Gonzalo Castro hören

KMD #98 - Gonzalo Castro

Die Bundesliga ist am vergangenen Wochenende aus ihren Sommerschlaf erwacht und dabei Gott sei Dank nicht auf dem falschen Fuß aufgestanden. Wir sprechen ausführlich über den sehr unterhaltsamen ersten Spieltag, das Auftaktspiel in Gladbach und - mit kicker-Reporter und Dortmund-Experte Matthias Dersch - über den furiosen BVB. Außerdem ist Gonzalo Castro zu Gast in der neuen KMD-Folge, der den Bundesliga-Aufgalopp leider nur vom heimischen Sofa aus verfolgen durfte. Der ehemalige Stuttgart-Kapitän ist nach seinem ungewollten Abgang beim VfB zum ersten Mal in seiner Karriere vereinslos und erklärt Benni und Alex, wie sich das anfühlt, was seine Pläne sind und wie sich die Liga seit seinem Profi-Debüt im Jahr 2005 verändert hat. Und klar, am Ende darf natürlich auch das kicker-Managerspiel nicht fehlen...