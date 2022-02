Jetzt brandheiß hören! Alles zum Rams-Triumph beim Super Bowl in L.A.

Die Los Angeles Rams sind am Ziel. Beim Super Bowl im heimischen SoFi-Stadium setzten sie sich gegen die Cincinnati Bengals durch. Wir haben direkt nach dem Ende aufgezeichnet, liefern euch die frischen Reaktionen und beantworten die wichtigsten Fragen zum größten Spiel des Jahres.

Die NFL-Saison ging in L.A. mit einem Hollywood-Ending zu Ende. Direkt nach dem engen Super Bowl zwischen den Rams und den Bengals haben wir die neue "Icing the kicker"-Folge aufgenommen. Dabei meldet sich Kucze direkt aus dem SoFi-Stadium in Los Angeles. Außerdem sind Michael Bächle und Markus "Grille" Grillenberger vom kicker sowie Daniel Jensen, Remo Zellmer und Max von Garnier aus der Footballerei mit dabei.

Sie liefern euch die frischen Reaktionen zum größten Spiel des Jahres. Woran lag's am Ende? Was waren die spielentscheidenden Szenen? Hätte Aaron Donald statt Cooper Kupp Super-Bowl-MVP werden sollen? Wer waren die Hidden Champions des Spiels? Welcher Quarterback war stärker? Was lief falsch bei den Bengals im letzten Drive? War es die beste Halftime Show aller Zeiten? Ist das erst der Start für Burrow und die Bengals? Können die Rams diesen Erfolg trotz erwartbarer Abgänge wiederholen? Fragen über Fragen. Jetzt anhören!

ITK #6: Rams am Ziel! Alles zum Super Bowl in LA Schluss. Aus. Vorbei! Die NFL Saison geht in LA mit einem Hollywood-Ending zu Ende und im zweiten Jahr in Folge kann sich das Siegerteam in seiner Heimatstadt küren lassen. Michael und Grille vom kicker, sowie Kucze, Daniel und Remo haben sich gleich nach Abpfiff hingesetzt und geben euch die frischen Reaktionen zum größten Spiel des Jahres. Woran lag`s am Ende? Was waren die spielentscheidenden Szenen? Wie geht es nun weiter für die Bengals und die Rams? Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire

