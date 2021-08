Jetzt beginnt die eigentliche Titelverteidigung - Liverpool im Check

Nach einer enttäuschenden Saison hat der FC Liverpool etwas zu beweisen - was der Konkurrenz vielleicht gar nicht so recht ist. Die Reds im Check.

Kennen Sie Kostas Tsimikas? Der ist Linksverteidiger, bereits 25 und vorerst womöglich Stammspieler beim FC Liverpool.

Geht das denn schon wieder los, fragten sich die Reds vielleicht, als sich Andy Robertson, ihr eigentlicher Linksverteidiger, vor wenigen Tagen in der Vorbereitung verletzte. Mit Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip (alle wieder im Training) hatte die Abwesenheit wichtiger Abwehrspieler doch erst 2020/21 dafür gesorgt, dass der LFC seine Mission aufschieben musste.

Denn irgendwie lautet diese Mission ja noch immer Titelverteidigung, nachdem Liverpool vergangene Saison der vielzitierte "schlechteste Titelverteidiger in der Geschichte der Premier League" war. Diesen und jenen Ausfall hatte Jürgen Klopp damals als Erklärung vorgeschoben, nun müssen er und seine normalerweise eingespielte Mannschaft - Robertson soll nur ein paar Wochen fehlen - aber auch abliefern.

Dreimal langfristig verlängert

Dafür hat Klopp die alte Truppe noch einmal zusammengetrommelt. Zumindest hat Liverpool mit den Stützen Alisson, Fabinho und Trent Alexander-Arnold langfristig verlängert. Und während einige Fans die verhältnismäßige Zurückhaltung auf dem Transfermarkt besorgt - es kam lediglich Ibrahima Konaté von RB Leipzig, um die Innenverteidigung zu verstärken -, setzt Liverpools Trainer einmal mehr auf die Entwicklung von innen.

So soll der Abgang des wichtigen Dauerbrenners Georginio Wijnaldum nicht kostspielig durch einen externen Neuzugang, sondern eher intern von den talentierten Curtis Jones und/oder Harvey Elliott abgefangen werden.

Wird Salah jedes Jahr schlechter?

Vorne vertraut Klopp weiterhin Mohamed Salah, über den manche Leute sagen, dass er jede Saison ein bisschen schlechter werde. Oder Sadio Mané und Roberto Firmino, die 2018 zusammen noch 20 Champions-League-Tore schossen - 2021 waren es 20 gemeinsame Tore in der Premier League.

"Jetzt erst recht" oder "Wir können es noch" könnte das Saisonmotto des FC Liverpool lauten, der tatsächlich einiges zu beweisen hat. Dass er in Anfield - mit den Fans im Rücken - nach dem Einbruch in der Vorsaison wieder eine Macht sein kann. Dass er in Bestbesetzung noch immer um die Meisterschaft mitspielt. Und dann wären da noch die Spieler.

Thiago und Trent Alexander-Arnold mussten 2020/21 viel Kritik einstecken. imago images/PA Images

Alexander-Arnold, der kurzfristig die EM verpasste. Thiago, der dort keine große Rolle spielte und in Liverpool ohnehin noch nicht wirklich angekommen ist. Oder gleich mehrere Spieler, die vor wenigen Monaten noch ins Formtief oder gleich komplett abgeschrieben wurden.

Im Schatten des Meisters Manchester City, des ebenso prominent einkaufenden Manchester United oder des sich unter Thomas Tuchel furios entwickelnden Champions-League-Siegers FC Chelsea ist dem FC Liverpool durchaus zuzutrauen, diesmal keine 30 Jahre auf die nächste Meisterschaft warten zu müssen. Auch ein relativ entspanntes Auftaktprogramm spricht dafür.

Im Schatten der Konkurrenz war erstarkten Reds im Frühjahr schließlich schon ein beeindruckender Schlussspurt geglückt: "Aus dem Nichts in die Champions League", wie es Klopp formulierte. Warum nicht auch aus dem "Nichts" zurück nach ganz oben?

Platzierung 2020/21: 3.

Wer ist neu? Ibrahima Konaté (RB Leipzig, ca. 40 Millionen Euro)