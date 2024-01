Jetzt auch offiziell: Dorival Junior neuer Nationaltrainer Brasiliens

Nachdem es mit Carlo Ancelotti nichts wurde, steht jetzt mit Dorival Junior Brasiliens neuer Nationaltrainer auch ganz offiziell fest.

Das bestätigte der Verband CBF am Mittwoch und kündigte die Vorstellung des Coaches für Donnerstag in Rio de Janeiro an. Der 61-Jährige folgt beim Rekordweltmeister auf Fernando Diniz, der nach drei Niederlagen in Serie erst Ende vergangener Woche entlassen worden war. Über die Vertragsdauer ist nichts bekannt, Medienberichten zufolge soll diese aber bis zur WM 2026 laufen.

Eine Überraschung ist die Personalie nicht mehr, nachdem Ex-Klub FC Sao Paulo bereits am Sonntag dessen Engagement bekannt gegeben hatte. Demnach hatte der Coach um eine Freistellung gebeten, um die Seleçao zu übernehmen. "Es ist die Verwirklichung eines persönlichen Traums, der nur möglich war, weil ich für die in Sao Paulo geleistete Arbeit Anerkennung erhalten habe", wurde Dorival Junior auf der Klub-Website zitiert.

Dorival Junior hatte im April 2023 den FC Sao Paulo übernommen und den Verein zum Gewinn des brasilianischen Pokals geführt. Für die Tricolor Paulista war es der erste Pokalsieg auf nationaler Ebene. Mit Flamengo triumphierte er zudem 2022 bei der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League.

Bei der Seleçao folgt Dorival Junior auf Fernando Diniz. Dieser hatte Brasilien erst im vergangenen Juli übernommen, war aber ohnehin nur als Übergangslösung vorgesehen. Zuletzt schlug dann Plan A mit Real Madrids Coach Carlo Ancelotti fehl, da der Italiener Ende des Jahres bei den Königlichen seinen Vertrag verlängert hatte.

Brasilien belegt in der WM-Qualifikation Südamerikas nach sechs Spielen mit sieben Punkten nur Rang sechs. Auch Diniz bekam mit dem fünfmaligen Weltmeister nicht die Kurve.