Jetzt auch noch Wriedt: Kiel gehen die Stürmer aus

Auf drei Angreifer konnte Holstein Kiel zuletzt nicht zurückgreifen, in Kwasi Okyere Wriedt meldete sich nach dem Gastspiel auf dem Betzenberg nun ein weiterer ab.

Wriedt spielte beim jüngsten 1:2 der Störche beim 1. FC Kaiserslautern zwar durch, hat sich jedoch dabei eine Bandverletzung am Knöchel zugezogen, die den 28-Jährigen auf unbestimmte Zeit ausbremst. Neben Wriedt, der bei der KSV in 16 Partien (drei Tore, ein Assist) zum Einsatz kam, fehlen Coach Marcel Rapp aus dem Pool der Abteilung Angriff bereits Benedikt Pichler (Schleimbeutelentzündung an der Ferse) und Routinier Fin Bartels (Zehenbruch).

"Langsam wird es in Sachen Stürmer bei uns sehr dünn", konstatierte Rapp deshalb vor dem Heimspiel gegen Magdeburg (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker). Mit Pichler und Wriedt fehlen die klassischen Zielspieler in vorderster Front, was den Kieler Trainer über eine Veränderung der Grundordnung nachdenken lässt. Sollte Rapp sein Team aber mit zwei Spitzen agieren lassen, könnten neben Fabian Reese und Steven Skrzybski auch Fiete Arp sowie der nach Infekt wieder genesene Holbert Fridjonsson mögliche Kandidaten für eine der zwei Positionen sein.

Den Gegner gelte es nicht zu unterschätzen, es gäbe "kein Spiel, wo Magdeburg richtig unterlegen war", warnte Rapp auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Schlusslicht angesichts der Frage nach der doch wohl klaren Favoritenrolle seines Teams. Es werde ein "enges Spiel", prognostizierte der 43-Jährige, bei dem man naturgemäß die drei Punkte holen wolle und davon auch überzeugt sei.