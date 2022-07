Jetzt als Profi: Kischka soll "weitere Sprünge in der Entwicklung" machen

Eintracht Braunschweig hat Nachwuchsmann Emil Kischka mit einem Profivertrag ausgestattet.

Kischka hatte schon vergangene Saison regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert, nun erhält der Mittelfeldmann einen Profivertrag bis 2023 und gehört damit auch auf dem Papier zum Zweitliga-Kader von Cheftrainer Michael Schiele. "Emil bringt für sein Alter bereits eine gute Physis mit und hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt. Wir glauben, dass dies noch nicht abgeschlossen ist, und trauen ihm noch weitere Sprünge in der Entwicklung zu", wird Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann in einer Mitteilung zitiert.

Kischka kam 2018 vom TSV Helmstedt zum BTSV und durchlief mehrere Jugendmannschaften. Ein Profieinsatz blieb ihm bislang verwehrt, zweimal stand er aber in der vergangenen Drittliga-Saison im Kader der Löwen.

"Ich freue mich, bei der Eintracht meinen ersten Profivertrag unterschreiben zu dürfen. Ich möchte das kommende Jahr nutzen, um mich weiterzuentwickeln und bin froh, dass mir diese Chance hier gegeben wird", sagte Kischka, der künftig mit der Rückennummer 25 auflaufen wird.