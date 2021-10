Jetzt abstimmen: Wer wird Juniorsportler:in des Jahres 2021?

Wer wird Juniorsportler:in des Jahres 2021? Bis zum 23. Oktober (12 Uhr) können Sie online abstimmen und eine von fünf herausragenden jungen Sportlerpersönlichkeiten wählen.

Hier geht es zur Wahl Juniorsportler:in des Jahres 2021 ...

Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge)

Oliver Koletzko (18 Jahre) - Weitsprung, Junioreneuropameister

Lennart-Jan Krayer (19 Jahre) - Mountainbike, Juniorenweltmeister

Philipp Lipowitz (22 Jahre) - Biathlon, Juniorenweltmeister

Muriel Mohr (15 Jahre) - Ski Freestyle, Junioren-WM-Zweite

Sarah Franziska Vogel (19 Jahre) - Stabhochsprung, Junioreneuropameisterin

Die diesjährigen Juniorsportler:innen des Jahres werden am 23. Oktober unter strengen Hygienevorgaben bei einer Präsenzveranstaltung im Areal Böhler in der Sportstadt Düsseldorf geehrt. Neben der Einzelwertung werden auch die Juniorsportler:innen in den Kategorien Mannschaft, Para- und Gehörlosensport gekürt. In der Mannschaftswertung entscheidet eine Fachjury aus Sport, Politik und Gesellschaft, die auch die Vorauswahl der Top 5 der Einzelwertung getroffen hat, über die Preisträger:innen. Die Juniorsportler:innen im Para- und Gehörlosensport werden von den Fachverbänden benannt.

Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1978 sind zahlreiche namhafte Größen des deutschen Sports aus den ausgezeichneten Juniorsportler:innen hervorgegangen. Dazu gehören Persönlichkeiten wie Michael Groß (1981), Franziska van Almsick (1992), Timo Boll (1997), Ronald Rauhe (1998), Maria Höfl-Riesch (2004), Magdalena Neuner (2007/2008), Laura Dahlmeier (2013) und Niklas Kaul (2017). Die letzte Wahl 2019 gewann die Ruderin Alexandra Föster.



