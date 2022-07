Jeong zwischen "up and down", Streich-Lob, Europacup und WM

Trotz der drei Verletzten herrscht in Freiburgs Offensive ein spannender Kampf um die Plätze. Ein Schauplatz: die hängende Spitze. Dort will Woo-Yeong Jeong nach einem "up and down" und vor der WM glänzen. Am Samstag hielt er ein besonderes Lob.

Könnte im Freiburger System als hängende Spitze spielen: Woo-Yeong Jeong. imago images