Jenz' Traum: Über Postecoglou und Kovac zu Nagelsmann

Wieder eine Länderspielpause, in der Wolfsburgs Moritz Jenz die Gunst der Stunde nutzen will. Der Innenverteidiger will sich beim VfL behaupten - und sich so für die deutsche Nationalmannschaft empfehlen.

Will sich in Wolfsburg festspielen: Moritz Jenz. IMAGO/regios24

Seine Zeit beim VfL Wolfsburg steht bislang unter keinem so guten Stern. In der Vorbereitung verletzte sich Moritz Jenz zunächst an der Wade und verpasste wichtige Wochen im Kampf um die Plätze in der Startelf. Nachdem er dann ins Team gerutscht war, weil Konkurrent Cedric Zesiger nach der ersten Länderspielpause etwas müde von der Schweizer Nationalmannschaft heimkehrte, verletzte sich Jenz an der Kapsel. Wieder raus - und nun der nächste Anlauf. Der 24-Jährige ist zurück im Training, ist wieder bereit. Profitiert er erneut davon, dass Zesiger unterwegs ist? Der Trainer entscheidet, verweist Jenz auf Niko Kovac und will sich so gut wie möglich präsentieren: "Jeder Tag ist eine Chance."

Dabei geht es kollegial zu zwischen den vier Innenverteidigern beim VfL. Jenz hat den Vorteil, dass er rechts wie links spielen kann, spricht von einem "gesunden Konkurrenzkampf" zwischen ihm, Zesiger, Maxence Lacroix und Sebastiaan Bornauw. Jeder will, nur zwei können spielen. "Wir pushen uns gegenseitig."

Jenz: "Mein Ziel ist es, in der Nationalmannschaft zu spielen"

Wohin kann das im Fall von Jenz führen, der vom FC Lorient kam, in der vergangenen Rückrunde für Schalke spielte? "Mein Ziel ist es", sagt der bewegliche 1,90-Meter-Hüne, "in der Nationalmannschaft zu spielen." In der deutschen wohlgemerkt. Dabei könnte der Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen durchaus wählen, für den Fall der Fälle hat er sich aber schon entschieden. Eine frühere Anfrage des nigerianischen Verbandes lehnte er ab, wenn, dann will der in Berlin geborene Verteidiger für den DFB auflaufen.

Der DFB klopfte noch nie an

Es wäre, sollte es so weit mal kommen, eine Premiere für Jenz, der selbst in der Jugend noch nie zu einem Lehrgang eingeladen war. Was womöglich daran lag, dass er schon als 16-Jähriger von Tennis Borussia Berlin in die Akademie des FC Fulham gewechselt war, ein wenig unter dem Radar flog. Und weit umherreiste. Von London nach Lusanne, weiter nach Lorient, zu Celtic nach Glasgow, schließlich Gelsenkirchen und nun Wolfsburg. Der DFB klopfte nie an, "vielleicht war ich auch noch nicht gut genug".

"Bei Celtic habe ich ein anderes Mindset entwickelt"

Doch Jenz hat sich entwickelt, nennt die Wechsel 2020 in die Schweiz und 2022 nach Schottland als entscheidende Schritte in seiner bisherigen Karriere. "Bei Celtic habe ich ein anderes Mindset entwickelt, bin noch professioneller geworden." Wichtig dabei: Trainer Ange Postecoglou, der nun als neuer Coach bei Tottenham Hotspur die Tabelle in der Premier League anführt. "Ein Fußballgenie", schwärmt Jenz, "er will immer dominieren, egal gegen welchen Gegner."

Als Mensch hat Jenz den Australier als sehr höflich, aber auch reserviert kennengelernt. "Man hat nicht viele Gespräche." Das erste, ein fünfminütiger Monolog, reichte dem Verteidiger aber schon, um für seinen Trainer durchs Feuer zu gehen. "Er hat mir gesagt, was er von mir sehen will, dass er mir vertraut. Ich wusste genau, dass er auf mich setzt, er hat mir sehr geholfen." Seinem Kurzzeit-Teamkollegen Micky van de Ven, der im Sommer vom VfL zu Postecoglou und Tottenham wechselte, hatte Jenz im Sommer vorgeschwärmt. "Du", sagte er ihm, "passt perfekt zu seinem System." Es scheint sich zu bewahrheiten.

Wie gut Jenz und Niko Kovac zusammenpassen, muss sich erst noch zeigen. Bislang lässt es sich gut an, trotz der gesundheitlichen Rückschläge. "Wir sind beide Berliner", sagt der Abwehrmann, dem das "sehr intensive Training" gefällt. Unter Kovac will Jenz nun die nächsten Schritte machen. Erst zum Stammspieler beim VfL. Und dann vielleicht zu Bundestrainer Julian Nagelsmann.