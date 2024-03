Jenz: "'Trash Talk'? Ich lebe von Emotionen und Leidenschaft"

Moritz Jenz hat sich beim VfL Wolfsburg zum Stammspieler entwickelt. Der Innenverteidiger spricht über die komplizierte Situation, wie ihm ein Mentaltrainer hilft und warum er gerne "Trash Talk" betreibt.

Ein Dortmunder und ein Ex-Schalker: Wolfsburgs Moritz Jenz (rechts) im Streitgespräch mit Emre Can. DeFodi Images via Getty Images

Wenn's hitzig wird auf dem Spielfeld, dann ist Moritz Jenz zuletzt nicht weit entfernt gewesen. Der Wolfsburger Innenverteidiger, außerhalb des Platzes tiefenentspannt und zurückhaltend, ist dann in seinem Element. Gegen Borussia Dortmund (1:1) legte sich der Ex-Schalker mit Emre Can an, gegen Hoffenheim (2:2) bot er dem Ex-Wolfsburger John Anthony Brooks die Stirn. Zufall ist das nicht. "Aggressive Leader? Das nehme ich an", sagt Jenz. "Das ist mein Spiel, ich gehe gerne voran. Ich brauche das, ich lebe von Emotionen und Leidenschaft."

Aufgesogen hat Jenz diese Art auf der Insel. Als 16-Jähriger verließ er die Heimat Berlin und wechselte nach England in die Akademie des FC Fulham, als Profi spielte er in der Saison 2022/2023 für ein halbes Jahr für Celtic Glasgow in Schottland. Gerade dort sei es extrem gewesen. "Jede andere Mannschaft hasst dich, viele Stürmer gehen ordentlich zur Sache. Das war nicht einfach, machte mich aber noch einmal härter, das hat mich sehr geprägt. Ich habe es genossen." Und seinen Spielstil entsprechend angepasst.

"Man will in den Kopf des Gegners hineinkommen" Moritz Jenz

Dazu gehört auch ab und an der berühmte "Trash Talk", der nicht immer jugendfreie Austausch mit dem Gegenspieler. "Ich habe das auch in der Bundesliga jetzt schon häufig erlebt. 'Mind Game' gehört dazu, man will in den Kopf des Gegenspielers hineinkommen. Es ist wie ein Kampf, jeder will gewinnen, man versucht mit allen möglichen Dingen den Gegner ein bisschen anzugreifen." Der nervigste Gegenspieler? Jenz lächelt, behält Bundesliga-Namen lieber für sich. Wenn er an Schottland zurückdenkt, kommt ihm der Kolumbianer Alfredo Morelos (jetzt FC Santos) vom Rivalen Glasgow Rangers in den Sinn. "Der Kräftige", lacht er.

Jede Woche tauscht sich Jenz mit einem Mentaltrainer aus

Der Kopf spielt eine große Rolle im Fußball. Auf dem Rasen und auch daneben. Für Jenz nicht nur in der aktuell komplizierten Situation ("Es fühlt sich richtig schlecht an, wir haben ganz andere Erwartungen"), die er mit dem VfL durchlebt, ein wichtiger Baustein. Deswegen arbeitet der 24-Jährige mit einem Mentaltrainer zusammen, spricht einmal pro Woche mit ihm. "Ich finde es wichtig, jemanden zu haben. Wir reden über die Situation, wie ich mich fühle, es tut mir gut."

"Ich bin dem Trainer dankbar für sein Vertrauen"

Losgelöst von der Situation seiner Mannschaft läuft es in der Rückrunde gut für den Innenverteidiger. Jenz spielt immer, musste nur einmal ausgewechselt werden, als ihm bei Union Berlin (0:1) das Nasenbein zertrümmert wurde. Seitdem läuft er mit Gesichtsmaske auf. Hatten ihn in der Hinserie noch Verletzungen regelmäßig ausgebremst ("Am Anfang war es blöd "), so stört ihn diese nicht.

Und hat so seinen Stammplatz behauptet. "Ich war geduldig, habe meine Arbeit gemacht, bin dem Trainer dankbar für sein Vertrauen." Das er nur zu gerne in Form von Siegen zurückzahlen würde. Am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht's nach Leverkusen. Wolfsburgs Maskenmann wird auch beim Tabellenführer alles in die Waagschale werfen.