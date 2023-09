Jenz: Nach dem Debüt kommt das "Derby"

Vier Pflichtspiele lang musste Moritz Jenz zuschauen beim VfL Wolfsburg, nun feierte der Neuzugang vom FC Lorient beim 2:1-Sieg über Union Berlin sein Debüt. Und darf hoffen, auch in seinem persönlichen "Derby" gegen Borussia Dortmund zur Startelf zu gehören ...

Sein erstes Bundesligaspiel für den neuen Klub, nach Hause ging Moritz Jenz jedoch mit zwei Trikots des Gegners. Zum einen tauschte der Wolfsburger Innenverteidiger sein Shirt mit Unions Josip Juranovic, mit dem er im vergangenen Jahr bei Celtic Glasgow zusammenspielte. "Er ist einer meiner besten Freunde", verrät Jenz, der sich zudem das Hemd von Kevin Behrens ergatterte. "Ich finde ihn geil als Stürmer. Er ist eine Kante." Dass Behrens am Samstag in Wolfsburg nicht seinen besten Tag erwischte, hatte auch mit Jenz zu tun, der von Trainer Niko Kovac ein Sonderlob erhielt. "Moritz hat ein klasse Spiel gemacht."

Er profitierte davon, dass er zu den VfL-Profis gehörte, die nicht auf Länderspielreisen waren. Weil Cedric Zesiger, der in den Spielen zuvor an der Seite von Maxence Lacroix links in der Innenverteidigung agierte, laut Kovac etwas müde von den Partien mit der Schweiz zurückkehrte, bekam diesmal Jenz den Startelf-Zuschlag. "Wir müssen immer bereit sein", sagt der Sommerneuzugang, "ich haben den Moment und die Chance genutzt."

Vor allem im direkten Duell mit Behrens, der Berliner Sturmkante. Ihm luchste der VfL-Verteidiger in der 12. Minute den Ball ab, wenige Augenblicke später führte Wolfsburg durch Jonas Wind mit 1:0. Dieser Ballgewinn nahe der Mittellinie, "das ist für einen Verteidiger wie ein Tor", freut sich Jenz. "Das fand ich megageil."

Anschließend war der 1,90-Meter-Hüne zwar auch am Gegentor beteiligt, als der VfL den Ball nicht konsequent klären konnte ("Wir waren ein bisschen unorganisiert in der Mitte, das hätten wir besser machen können"), das schmälerte aber nicht die Freude über das ordentliche Startelfdebüt des gebürtigen Berliners.

Ex-Schalker freut sich auf Dortmund

Der nun darauf hoffen darf, auch am kommenden Spieltag in der Anfangsformation zu spielen. Dann geht es zu Borussia Dortmund. Selbstredend, dass der Ex-Schalker - für Königsblau spielte Jenz in der vergangenen Rückrunde - diesem persönlichen "Derby" entgegenfiebert. "Ein Spiel wie jedes andere", sagt der 24-Jährige zwar, sein Lächeln aber verrät: Auf dieses Spiel im Signal-Iduna-Park hat er richtig Bock. In der abgelaufenen Saison ergatterte Jenz mit S04 ein 2:2 gegen den BVB. Nun will er den Sieg, obgleich er weiß: "Das wird auch wieder ein Brocken."