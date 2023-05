Jenz meldet sich "fit" für den Saison-Showdown

Wochenlang war die Rückkehr von Moritz Jenz in den Spieltagskader ungewiss, am Dienstag sprach Schalkes Abwehrspieler nun selbst über die Gründe und betonte rechtzeitig zum Saison-Showdown, dass er "wieder fit" sei. Derweil könnte es für einen anderen Innenverteidiger eng werden.

Kehrt aller Voraussicht nach zurück in den Spieltags-Kader: Moritz Jenz. picture alliance/dpa/Revierfoto

Die Mitte März erlittene Zerrung hat Moritz Jenz länger geplagt, als es dem Winterzugang und seinem Verein lieb sein konnte. "Ich hatte eine Verletzung am hinteren Oberschenkel", erläuterte der Innenverteidiger am Dienstag.

Das Folgeproblem: Nach zwei Wochen Pause stand der gebürtige Berliner im Heimspiel gegen Hertha BSC (5:2) wieder in der Startelf - getrieben von der eigenen Willenskraft, rückblickend aber etwas zu früh. "Ich war da noch nicht zu 100 Prozent fit, aber wollte unbedingt spielen", sagt er offen. "Leider habe ich dann etwas Neues drauf bekommen auf die Verletzung."

Risiko einer erneuten Verletzung war zu hoch

Ein erneutes Risiko wollten die Schalker nicht eingehen. "Wir haben uns entschieden, dass es keinen Sinn ergibt, wenn ich nicht zu 100 Prozent fit bin", erklärt Jenz. "Dann kann ich der Mannschaft nicht helfen." Also fehlte er auch gegen Bremen (2:1), Mainz (3:2) und Bayern München (0:6).

Die vollkommene Genesung ist nun rechtzeitig vor dem Saison-Showdown gegen Frankfurt und in Leipzig erreicht. "Ich bin wieder fit", sagte Jenz nach dem Training am Dienstag. "Ich werde diese Woche wieder normal mit der Mannschaft trainieren und hoffe, dass ich gegen Frankfurt wieder spielen kann. Der Trainer muss mir nur die Erlaubnis geben."

Möglicherweise wird ein Einsatz von Jenz allein schon deshalb notwendig, weil ein anderer Innenverteidiger aktuell kürzertreten muss. Sepp van den Berg hat das 0:6 gegen den FC Bayern nicht unbeschadet überstanden, der 21-Jährige legte am Dienstag eine Trainingspause ein. Am Samstag gegen die Eintracht könnte Jenz an der Seite von Marcin Kaminski verteidigen, auch Maya Yoshida ist ein Kandidat.

Der Japaner hatte nach seiner Einwechslung zur Pause zwar maßgeblichen Anteil an der hohen Klatsche in München (kicker-Note 6), doch mit Jenz als Partner bildete Yoshida bisher ein stabiles Schalker Abwehrduo. Nach seiner Verpflichtung im Winter verteidigte Jenz die ersten acht Rückrundenspiele innen mit Yoshida - die Königsblauen verloren seinerzeit kein einziges Duell, holten zwölf Punkte und kassierten nur vier Tore. Nach den 17 Hinrundenspielen waren es noch 41 gewesen.