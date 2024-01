Jenz ist gesetzt, Majer auf der Zehn: Kovacs Startelf nimmt Formen an

Die Generalprobe am Samstag (16.30 Uhr deutscher Zeit) gegen Schalke 04 wird Aufschluss darüber geben, wie sich Trainer Niko Kovac seine Mannschaft in einer Woche zum Start beim FSV Mainz 05 vorstellt. Wer spielt, welche Formation wählt der Coach? Die Startelf nimmt schon Formen an.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Almancil berichtet Thomas Hiete

Vollends in die Karten schauen lässt sich Niko Kovac natürlich noch nicht, immer mal wieder nimmt der Trainer während der Übungseinheiten an der Algarve Personalwechsel vor. Und doch nimmt seine Startelf Formen an, es zeichnet sich deutlich ab, wie und mit wem der 52-Jährige spielen lassen will. Am Samstag gegen Schalke dürfte dann schon zu großen Teilen das Team auflaufen, das auch eine Woche später in Mainz für Punkte sorgen soll.

Ein Casteels-Abschied bahnt sich nicht an

Im Tor ist die Lage klar, Koen Casteels hat seine Hüftprobleme, die ihm zu Trainingslagerbeginn zu einer Pause zwangen, überwunden und ist wieder voll dabei. Und auch ein kurzfristiger Wechsel bahnt sich nicht an, bis etwa Mitte Januar könnte der VfL ja noch reagieren und den für den Sommer geplanten Transfer von Casteels-Nachfolger Kamil Grabara vom FC Kopenhagen um ein halbes Jahr vorziehen.

Podcast Ist Schultz in Köln mehr als ein Feuerwehrmann? Neues Jahr, neuer Trainer für den 1. FC Köln. Kehrer kehrt zurück in die Ligue 1, Boyd wechselt zum Rivalen, Szoboszlai und Cancelo sind verletzt. alle Folgen

Jenz hat seinen Platz sicher, Bornauw vertritt Lacroix

Festgelegt hat sich Kovac nun darauf, dass er in der Rückrunde wieder zur Viererkette zurückkehren möchte in der Abwehr, nachdem er die letzten Spiele im alten Jahr mit einer Dreier-/Fünferkette hat agieren lassen. Hinten rechts ist Joakim Maehle gesetzt, zumal Ridle Baku das Trainingscamp krankheitsbedingt verpasst hat, auf der linken Seite plant Kovac mit dem Brasilianer Rogerio, der seine Knieprobleme überwunden zu haben scheint. In der fehlt in Mainz noch Stammspieler Maxence Lacroix ein letztes Mal rotgesperrt, ihn wird Sebastiaan Bornauw vertreten. Daneben ist, das betont Kovac, Moritz Jenz gesetzt, wenn er fit ist. Cedric Zesiger bleibt vorerst nur die Rolle des Herausforderers.

Wer spielt neben Kapitän Arnold?

Davor hat der Trainer systematisch einige Optionen, im Training deutet sich ein 4-2-3-1 an, auch ein 4-2-2-2 oder ein 4-3-3 sind möglich. Im nun mehrfach trainierten 4-2-3-1 hat Kapitän Maximilian Arnold, in der Hinserie bei Kovac alles andere als unumstritten, seinen Stammplatz aktuell sicher. Daneben kämpfen Aster Vranckx, Mattias Svanberg und Yannick Gerhardt um den zweiten Platz. Am Freitag nahm der Belgier Vranckx die meiste Zeit die Rolle neben Arnold in der Doppelsechs ein.

Majer hinterlässt einen starken Eindruck

Auf seiner Wunschposition darf dann Lovro Majer ran, der in Portugal einen starken Eindruck hinterlässt. Der Kroate, im Sommer für 25 Millionen Euro von Stade Rennes gekommen, hat ein durchwachsenes erstes Halbjahr hinter sich, ist mit zwei Toren und drei Vorlagen aber dennoch zweitbester Scorer seines Teams. Auf der rechten Seite dürfte Vaclav Cerny die besten Karten haben, zumal Patrick Wimmer nach seinem Syndesmoseriss noch im Aufbautraining ist, in Almancil einen leichten Rückschlag erlitt, weil das operierte Sprunggelenk eine leichte Reaktion zeigte.

Links hat aktuell Jakub Kaminski die Nase vorn, der Pole wird laut Kovac auch am Samstag gegen Schalke beginnen. Konkurrent Tiago Tomas, der auch in der Spitze agieren könnte, fehlte am Donnerstag krankheitsbedingt und konnte am Freitag nur leichtes Lauftraining absolvieren, Kevin Paredes muss sich gedulden. Auf der Neun gibt es kein Vorbeikommen an Torjäger Jonas Wind, zumal Amin Sarr offenbar noch lange kein Thema ist und nach seiner Knieverletzung nur Lauf- und Krafteinheiten absolviert. Lukas Nmecha hofft auf ein Comeback Ende Februar, Dzenan Pejcinovic zeigt, dass er bereit wäre für erste Einsatzminuten in dieser Saison.

Keine Zeit für Experimente - mit der stärksten Elf gegen Schalke

Vielleicht ja schon am Samstag gegen Schalke? 60, 70 Minuten will Kovac dann seine vermeintliche stärkste Elf spielen lassen, anschließend ein wenig wechseln. Große Zeit für Experimente bleibt dem Trainier schließlich nicht - schon in einer Woche will der VfL in Mainz seine Aufholjagd auf die Europapokalplätze starten.