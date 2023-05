Jenz fällt wieder aus, van den Berg drängt in die Startelf

Gegen Bremen bog Schalke einen Rückstand noch um, Trainer Reis hofft darauf, dass dies nun "Kräfte freisetzt". Fehlen wird am Freitag in Mainz erneut Moritz Jenz, derweil drängt Sepp van den Berg in die Startelf. Doch wer muss für ihn raus?

Nach der erschütternden Darbietung in Sinsheim (0:2), die eine mehrtägige interne und schonungslose Aufarbeitung zur Folge hatte, beeindruckten die Schalker mit der passenden Antwort: Mit dem 5:2 gegen Hertha BSC sendeten sie das perfekte Signal an ihre Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib. Es folgte mit der Klatsche in Freiburg (0:4) allerdings postwendend eine erneute Ernüchterung. Trainer Thomas Reis vermutet rückblickend, dass seine Mannschaft "vielleicht etwas blockiert" gewesen sei.

Entscheidend aus seiner Sicht: Sein Team zeigte mit dem dramatisch-euphorisierenden Endphasen-Spektakel gegen Mitaufsteiger SV Werder abermals die richtige Reaktion, erstmals in dieser Saison wurde sogar ein Rückstand umgebogen (2:1), und das auch noch in den Schlussminuten. Reis bezeichnet es als "nächsten Step" und hofft, dass dieser kraftvolle Ausdruck von Mentalität nun mit Blick auf die Zielgerade weitere "Kräfte freisetzt".

Die Zielgerade wird hürdenreich. Drei der vier verbleibenden Partien finden auswärts statt für den Verein, der von den jüngsten 42 Erstliga-Auswärtsspielen nur ein einziges gewonnen hat: in der Rückrunde mit 2:0 gegen Bochum. Für Schalke läuft es mit Reis auf der Kommandobrücke derweil gut, das zeigt allein schon der Blick auf die Rückrundentabelle, in der Schalke sogar in den Top Ten rangiert (8.).

Konkurrenzkampf in der Schalker Spitze

Seinen ersten Sieg als S04-Trainer feierte Reis in der Hinrunde gegen Mainz, der Torschütze zum 1:0 damals hieß Simon Terodde. Der Aufstiegsheld hatte in der jüngeren Vergangenheit den Vorzug vor Michael Frey erhalten, am Freitag könnte es nun wieder umgekehrt sein. Sicher jedenfalls ist, dass sich der Konkurrenzkampf um die Spitze durch das unerwartet frühe Comeback von Sebastian Polter verschärft hat.

Zumindest neue Möglichkeiten bieten sich dem Trainer durch die Rückkehr von Sepp van den Berg. Der Ausgleichsschütze gegen Bremen war zuvor seit Oktober ausgefallen, drängt jetzt aber direkt in die Startelf. Aus Sicht von Reis "spricht nichts gegen einen Einsatz von Beginn an". Welcher Innenverteidiger müsste für ihn auf die Bank - Maya Yoshida oder Marcin Kaminski?

Schalke-Trainer Reis: Jenz "steht nicht zur Verfügung"

Zwar durfte Kaminski, der gegen Hertha BSC mit Schalkes erstem verwandelten Freistoß in dieser Saison den Schlusspunkt zum 5:2 setzte, zuletzt dreimal hintereinander ran, während Yoshida gerade erst aus einer Verletzung (Faserriss) rausgekommen ist, trotzdem spricht im Moment mehr dafür, dass Reis sich für van den Berg und Yoshida in der Innenverteidigung entscheidet. Die beiden hatten bereits in der Hinrunde das eine oder andere Mal zusammengespielt.

Kein Kandidat für Freitag ist Moritz Jenz, daraus machte Reis am Mittwoch auf der Pressekonferenz kein Geheimnis. Der Abwehrspieler, mit dessen Beteiligung Schalke in der ersten Hälfte der Rückrunde achtmal in Folge ungeschlagen geblieben war, "steht nicht zur Verfügung", sagte Reis. Jenz hatte sich vor wenigen Wochen eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen, ehe er wieder eingesetzt wurde. Er fehlte bereits gegen Bremen, vor dem Spiel in Mainz plagen ihn muskuläre Probleme.