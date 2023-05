Jensen will "noch etwas aufholen" und spielt weiter im Wildpark

Mittelfeldspieler Leon Jensen (26) hat beim Karlsruher SC einen neuen Vertrag unterzeichnet und sich bis 2025 an die Badener gebunden.

Der 26-Jährige kam 2021 vom FSV Zwickau und absolvierte in der abgelaufenen Saison 19 Punktspiele für den Karlsruher SC. Leon Jensen erzielte dabei vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer direkt vor. Sein kicker-Notenschnitt betrug 3,40.

"Ich möchte einfach weiterhin in dieser Mannschaft spielen, da ich das Gefühl habe, noch etwas aufholen zu müssen", wird der gebürtige Mannheimer in einer Klubmitteilung zitiert. Nachdem Jensen in seinem ersten Jahr im Wildpark durch zwei Verletzungen komplett zum Zuschauen gezwungen war, kam er in der Rückrunde der Saison 2022/23 ins Rollen.

Vorfreude auf das Duell mit Hertha BSC

"Generell sehe ich den KSC auf dem richtigen Weg, deshalb will ich weiterhin ein Teil davon sein. Außerdem freue ich mich, in der nächsten Saison im neuen Stadion gegen meine Hertha vor ausverkauftem Haus zu spielen." Der Mittelfeldspieler hatte von 2014 bis 2016 das Trikot der Berliner getragen.

Eichner freut sich über die Verlängerung

"Leon hat in der Rückrunde gezeigt, wieso wir ihn vor zwei Jahren aus Zwickau verpflichtet haben und wir freuen uns sehr, dass er den Weg weiter mit uns geht", sagt Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner. "Gepaart mit seiner körperlichen Fitness und seiner fußballerischen Klasse wollen wir versuchen, sein Niveau zu halten und noch weiter zu verbessern."

Nach der Verpflichtung von Lars Stindl, des Aufrückens von Eren Öztürk in den Profikader und den drei Verlängerungen von Christoph Kobald, Sebastian Jung und Paul Nebel konnte der KSC bereits die sechste Personalie für die kommende Saison klären. Es droht allerdings der Abgang des 22-jährigen Stürmers Mikkel Kaufmann, an dem unter anderen der SV Werder Bremen und der VfB Stuttgart interessiert sind.