Jensen bleibt Karlsruhes größter Pechvogel

Leon Jensen bleibt einer der Pechvögel beim Karlsruher SC: Der Mittelfeldspieler muss erneut eine längere Zwangspause einlegen.

Denn wie der KSC am Montag mitteilte, hat sich Jensen bei der 0:1-Niederlage am Sonntag bei Hannover 96 nicht nur eine Platzwunde zugezogen, sondern auch eine Schultereckgelenksprengung. Eine Operation ist aber nicht erforderlich, die Verletzung wird konservativ behandelt, führten die Badener aus.

Doch auch ohne Eingriff dürfte damit das Sportjahr für Jensen vorzeitig beendet sein. Der letzte Zweitligaspieltag findet am Wochenende vom 11. bis 13. November statt, der KSC ist dann am Samstag (12. November, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC St. Pauli gefordert.

Erster Startelelf-Einsatz nach über 15 Monaten

Damit geht die Leidenszeit von Jensen in eine neue Runde. Denn hinter dem 25-Jährigen liegen dann eineinhalb Jahre voller Verletzungen. In der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 zog er sich einen Kreuzbandriss zu, im Januar musste er dann erneut unters Messer. Die Partie in Hannover war sein erster Startelf-Einsatz seit über 15 Monaten - und endete dann nach nur 19 Minuten.

Zuvor war Jensen in der elften Minute im Mittelfeld mit Hannovers Max Besuschkow zusammengeprallt. Zunächst wurde nur eine Platzwunden am Kopf vermutet, Jensen biss auf die Zähne und spielte noch ein paar Minuten weiter. Doch die Schmerzen im linken Schultergelenk wurden zu groß, letztendlich musste er dann für Paul Nebel den Platz verlassen.