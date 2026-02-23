Jenas Statement zum Restart: Weshalb der Aufstieg tatsächlich möglich erscheint

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Samstag mit dem 2:1 gegen die BSG Chemie Leipzig vor allem eines unterstrichen: Diese Mannschaft ist gewillt, das Titelrennen in der Regionalliga Nordost bis zum Ende anzunehmen.

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Der Auftaktsieg nach langer Winterpause war weniger ein Spektakel als vielmehr ein Statement bezüglich Reife und Widerstandsfähigkeit. Gerade in einer Phase, in der der Rhythmus fehlt und die Konkurrenz konstant punktet, zählte für den FCC ausschließlich das Resultat.

Dementsprechend wird der Erfolg eingeordnet. Besonders wichtig war am Ende das Siegtor für Emeka Oduah. Der Angreifer, der im vergangenen Sommer kam und bislang Startschwierigkeiten in Jena hatte, nannte seinen Treffer "sehr wichtig" - nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das Selbstverständnis der Mannschaft. Diese Wortwahl passt zur Lage: Jena weiß, dass es in dieser Saison nicht nur um schöne Phasen geht, sondern um Konsequenz in engen Spielen.

Denn genau darin liegt aktuell die Stärke des Teams von Volkan Uluc. Der FCC wirkt strukturierter als in der Vorsaison, defensiv stabiler und in entscheidenden Momenten entschlossener. Die Bilanz mit lediglich wenigen Niederlagen und einer der besten Abwehrreihen der Liga untermauert das. Gleichzeitig mahnt das Trainerteam zur Nüchternheit. Euphorie allein bringt keine Punkte - schon gar nicht in einer Liga, in der Spielausfälle und enge Tabellenkonstellationen für dauerhaften Druck sorgen. Zuletzt verwies Trainer Uluc auf die bevorstehende Belastung durch Nachholspiele und die damit verbundene physische Herausforderung.

Pragmatismus statt Schwankungen

Intern dürfte der Tenor klar sein: Jena will hoch, weiß aber um die Fallstricke. Anders als in früheren Spielzeiten wirkt der Auftritt weniger von Schwankungen geprägt, sondern von Pragmatismus. Siege werden notfalls erarbeitet, nicht zwingend erspielt. Gerade dieser Aspekt könnte im engen Zweikampf mit Lok Leipzig entscheidend werden. Während Chemie Leipzig weiter im Tabellenkeller feststeckt, richtet sich der Blick beim FCC konsequent nach oben.

Der 2:1-Erfolg war somit weniger ein Fußballfest als eine Standortbestimmung. Jena hat geliefert, als es darauf ankam. Und genau diese Fähigkeit, Pflichtaufgaben mit kühlem Kopf zu lösen, könnte am Ende den Unterschied machen.

Kurios: Jenas Maurice Hehne wird dem FCC bei der nächsten Aufgabe am Freitagabend in Eilenburg fehlen. Der Vorstopper kassierte die wohl kurioseste Gelb-Rote Karte der Saison. Schiedsrichter Kai Kaltwaßer wertete zwei Vergehen in einer Situation - Hehne klammerte gegen Leipzigs Lihsek, senste dann dessen Mitspieler Mäder um - als doppelt gelbwürdig und schickte Hehne vorzeitig duschen (83.). Hehne war hinterher fassungslos: "Ich habe das noch nie gesehen im Fußball, das war ganz neu für mich. Das erste Foul war taktisch, um den Konter zu unterbinden. Ich habe nur nachgesetzt, die Situation war schon lange zu Ende. So getroffen habe ich ihn nicht, wie er getan hat", sagte er. Der dreifache Punktgewinn tröstete aber auch ihn etwas darüber hinweg.