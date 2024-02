Jenas Negativlauf setzt sich fort: "Bringt nichts, ständig darüber zu reden"

Dass das Jahresauftaktprogramm des FC Carl Zeiss knackig werden würde, war bereits bekannt. Nachdem aus den ersten beiden Partien gegen die Topteams Greifswald und Babelsberg kein Dreier heraussprang, macht sich nun Unzufriedenheit breit.

Der FC Carl Zeiss Jena bleibt weiter sieglos. Auch im vierten Spiel in Serie wollte den Thüringern kein Erfolg gelingen. Das 1:1-Heimremis gegen den SV Babelsberg am vergangenen Samstagnachnittag stellte niemanden zufrieden. "Diese Serie steht. Aber es bringt auch nichts, nun ständig darüber zu reden", sagt Zeiss-Coach Henning Bürger.

Prokopenko winkt ab - Sezer überzeugt

Der setzte gegen die Filmstädter zunächst auf altbewährtes Personal, wenngleich nicht ganz freiwillig. Eigentlich sollte Neuzugang Alexander Prokopenko in der Startelf stehen. Der Rückkehrer von Energie Cottbus winkte aber kurz vor dem Anpfiff ab. Er hatte sich beim Aufwärmen verletzt. "Es war beim Torschuss. Schon beim ersten Versuch hat er sich weh getan. Statt aber uns Trainer zu kontaktieren, hat er weitergemacht. Er ist eben ein junger Spieler", sagt Bürger.

Wie lange Prokopenko nun mit seinen neuen Adduktorenbeschwerden ausfallen wird, ist unklar. Dafür durfte ab der 60. Minute Cemar Sezer ran. Der kam in letzter Minute aus Altglienicke. Das Angebot aus Jena kam tatsächlich erst am 1. Februar. "Ich habe dann nur das Abschlusstraining mitgemacht. Deshalb war auch klar, dass ich nicht von Beginn an spiele", sagt Sezer. Der ließ sein Können schon aufblitzen, noch aber fehlte das Glück im Abschluss.

Wende im Ostklassiker?

Das muss sich schleunigst ändern. Die Jenaer hängen im Tabellenmittelfeld fest, am kommenden Freitag geht es schon zum Ostklassiker bei Lokomotive Leipzig. Die Ziele für die Rückrunde sind klar formuliert: Landespokal holen und sich in der Tabelle ein Stück nach vorn arbeiten.

Zudem sagt Bürger: "Es ist auch meine Aufgabe, junge Spieler einzubauen." Genau das tut er auch. Gegen Babelsberg stürmte wieder Benjamin Zank von Beginn an, dazu stand Außenverteidiger Felix Boelter zum zweiten Mal in der Startelf. Beide stammen aus der Akademie des FCC, in der nun das Fundament für künftige Erfolge gelegt werden soll.

Der FC Carl Zeiss will auf teure Verpflichtungen verzichten und so langfristig die Rückkehr in den Profifußball anstreben. Die Winter-Abgänge von Maximilian Krauß (nach Cottbus), Fynn Kleeschätzky (nach Halberstadt) und Jan Dahlke (nach Worms) sind ein Fingerzeig in diese Richtung. Wenigstens für Krauß erhielten die Thüringer noch eine geringe Ablösesumme im fünfstelligen Bereich überwiesen. Geld, das der FCC in die Nachwuchs-Asubildung investieren wird.