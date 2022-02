Jenas Eigengewächs Dedidis fehlt länger

Der FC Carl Zeiss Jena muss für längere Zeit auf Vasileios Dedidis verzichten. Der Stürmer hat sich am Knöchel verletzt.

Wie der FCC am Freitag mitteilte, hat sich Dedidis beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Eilenburg am Freitagabend "eine Verletzung am rechten Knöchel" zugezogen. Damit werde das Eigengewächs der Saalestädter "einige Wochen" fehlen.

Wie die Ostthüringer Zeitung berichtet, hat sich der 22-Jährige den Knöchel angebrochen. Weitere Untersuchungen sind außerdem notwendig, um eventuelle Schäden am Bandapparat auszuschließen.

Dedidis lief für den aktuell Tabellen-Fünften der Regionalliga Nordost 20-mal in der laufenden Saison auf. Dabei gelangen ihm fünf Tore.