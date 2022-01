Jenas Bergmann schließt sich Ligakonkurrent BFC Dynamo an

Der BFC Dynamo hat sich den 25-jährigen Mittelfeldspieler Theodor Bergmann gesichert. Er kommt von Ligakonkurrent Carl Zeiss Jena.

Auf dem Weg in die Dritte Liga hat der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nord, der BFC Dynamo, einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Bergmann kam bei Jena in dieser Spielzeit zu 17 Liga-Einsätzen, 14 Mal stand er von Beginn an auf dem Feld.

Ausgebildet wurde Bergmann in der Jugend von Rot-Weiß Erfurt, für deren Herrenmannschaft er von 2015 bis 2018 spielte. Danach ging es für den Mittelfeldspieler für zwei Jahre nach Kaiserslautern. Seit Sommer 2020 war er für Jena aktiv gewesen.

Die Berliner werden am kommenden Freitag ab 19 Uhr gegen Germania Halberstadt in die Rückrunde der Regionalliga Nordost starten.