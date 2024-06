Jena verliert Kapitän Strietzel

Bastian Strietzel hat das Angebot des FC Carl Zeiss Jena für eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen und sucht stattdessen eine neue Herausforderung. Der 25-jährige Abwehrspieler wechselte 2021 vom FSV Zwickau ins Paradies und trug in 98 Regionalliga-Spielen das FCC-Trikot. In den meisten Spielen trug Strietzel auch die Kapitänsbinde. Sportdirektor Stefan Böger bedauert in einer Meldung den Abgang und verrät: "Trotz unseres Konsolidierungskurses sind wir mit unserem Angebot zu gleichen Bezügen - und damit ohne Abstriche für ihn - an die Schmerzgrenze gegangen."