Jena verleiht Ohurtsov nach Halle

Oleksii Ohurtsov, 20-jähriger Mittelfeldspieler der FC Carl Zeiss Jena, wird bis zum Ende der Saison auf Leihbasis für den NOFV-Oberligisten VfL Halle 96 spielen. Im Sommer des Jahres 2022 erhielt der wegen des Krieges in seiner ukrainischen Heimat nach Deutschland geflohene Ohurtsov einen bis Sommer 2025 laufenden Dreijahresvertrag beim FC Carl Zeiss Jena, für den er auf bisher 15 Einsätze in der Regionalliga bzw. im Thüringen-Pokal kam. "Oleksii ist bei Metalist Charkiw gut ausgebildet worden und hat sich mit der Unterstützung des FCC und seiner Familie mittlerweile gut eingelebt. Was er jedoch braucht, um sportlich bei uns den nächsten Schritt zu gehen, ist deutlich mehr Spielpraxis", sagt Stefan Böger, FCC-Sportdirektor.